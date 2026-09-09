Tradition in der Grafschaft Haribo: Beliebte Kastanienaktion fällt wieder aus Lars Tenorth 09.09.2026, 12:30 Uhr

i Da hilft sogar der Goldbär tatkräftig mit: Seit 1936 sammeln Kinder für den Süßwarenproduzenten Haribo Kastanien und erhalten dafür im Tausch Süßigkeiten. Doch in diesem Jahr fällt die Aktion erneut aus. Haribo/Andrej Freidich (Archiv). Haribo/Andrej Freidich

Bereits 2025 war die Kastanienaktion von Haribo in Grafschaft-Ringen bereits ausgefallen. Nun sagt der Süßwarenhersteller die Aktion in diesem Jahr wieder ab. Das sind die Hintergründe – und diese Alternative plant Haribo im Ahrtal.

Für viele Menschen aus der Region ist die Kastanienaktion des Süßwarenherstellers Haribo ein Höhepunkt im Herbstkalender. Doch wie im vergangenen Jahr auch fällt sie 2026 wieder aus. Hintergrund waren nach Angaben des Unternehmens 2025 steigende Fallzahlen der Afrikanischen Schweinepest (ASP).







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