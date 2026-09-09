Bereits 2025 war die Kastanienaktion von Haribo in Grafschaft-Ringen bereits ausgefallen. Nun sagt der Süßwarenhersteller die Aktion in diesem Jahr wieder ab. Das sind die Hintergründe – und diese Alternative plant Haribo im Ahrtal.
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Für viele Menschen aus der Region ist die Kastanienaktion des Süßwarenherstellers Haribo ein Höhepunkt im Herbstkalender. Doch wie im vergangenen Jahr auch fällt sie 2026 wieder aus. Hintergrund waren nach Angaben des Unternehmens 2025 steigende Fallzahlen der Afrikanischen Schweinepest (ASP).