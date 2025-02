Grafschafter Karnevalsvereine Haribo-Aufwiegen bringt 400 Kilogramm Kamelle Thomas Weber 26.02.2025, 12:13 Uhr

i 340 Kilo brachten fünf Kinder und Bürgermeister Achim Juchem auf die Waage, Haribo rundete den Gegenwert an Süßwaren auf 400 Kilogramm auf. Thomas Weber

Fünf kleine Narren und Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem beweisen sich im Quiz des Süßwarenherstellers Haribo – und dürfen zum Aufwiegen auf die bekannte Waage.

Fünf närrische Kinder und ein Bürgermeister auf der Waage – das macht zusammen 340 Kilogramm. Wer da wie viel wiegt, war kein Thema beim Aufwiegen der Kindertanzgruppe der Grafschafter Karnevalsvereine. Der örtliche Süßwarenproduzent Haribo hatte das Aufwiegen des lokalen Kinderprinzenpaares in Süßwaren vor 16 Jahren an seinem Heimatstandort in Bonn gestartet.

