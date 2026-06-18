Leben an der B9 in Remagen Harfenklänge erfüllen ehemalige sowjetische Botschaft Eberhard Thomas Müller 18.06.2026, 18:00 Uhr

i In der Werkstatt lebt Dieter Hitz seinen Beruf mit Leidenschaft. Eberhard Thomas Müller. Von Eberhard Thomas Müller

Unsere Zeitung schaut in regelmäßigen Abständen darauf, was sich entlang der Verkehrsader B9 so alles tut. Dieses Mal waren wir zu Besuch bei einem Unternehmen in Remagen, das Harfen herstellt.

Die ehemalige Botschaft der Sowjetunion in der Bonner Republik (1955 bis 1977) wurde im Volksmund „Russische Botschaft an der B9“ genannt. Zuvor machte das Gebäude als „Hotel Rolandseck-Groyen“ der Rheinromantik alle Ehre. Aber nicht die Geister von Heinrich Heine, Kaiser Wilhelm oder Nikita Chruschtschow werden heute dort gesichtet.







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