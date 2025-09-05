Sie kennt das Leben auf einem Weingut und sie freut sich auf ihre Aufgabe: Hannah Schooß ist Burgundia und damit die neue Weinkönigin von Ahrweiler.

Das Geheimnis ist gelüftet: Die neue Ahrweiler Weinkönigin, die den Titel Burgundia trägt und der traditionell keine Prinzessinnen zur Seite stehen, heißt Hannah Schooß. Die Studentin der Geografie wurde am Freitagabend, 5. September, zum Auftakt der Ahrweiler Weinwochen auf dem Marktplatz proklamiert. Von ihrer Vorgängerin Laura Graf erhielt sie die Krone der Weinregentin und nahm als erste Amtshandlung die Eröffnung der Ahrweiler Weinwochen mit dem Winzerfest an diesem und dem Weinmarkt am kommenden Wochenende vor.

Sie kennt das Leben auf dem Weingut﻿

Schon die Großeltern der neuen Burgundia führten das Weingut Kriechel, sodass Hannah bereits von Kindesbeinen an einen Bezug zum Wein und seiner Herstellung hatte. Mit der Kinderschere habe sie seinerzeit bei der Lese geholfen, berichtet sie. Bereits ihre Oma Helene Schoohs, ihre Mutter Rosel Schooß und ihre Schwester Annika Schooß waren Burgundia von Ahrweiler. Die neue Weinkönigin freut sich nun auf den großen Umzug an diesem Sonntag, 7. September, ab 15 Uhr.