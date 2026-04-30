Global Player J.B. Michiels
Handmade aus Brohl ist in aller Welt zu finden
Die Köpfe des Unternehmens J.B. Michiels: (von links) Alexander Walser, Nina Schneider und Eva Holzbrink.
Die Köpfe des Unternehmens J.B. Michiels: (von links) Alexander Walser, Nina Schneider und Eva Holzbrink.
Silke Müller

In welchem Behälter ist wohl die Zahnpasta zusammengemixt worden, die daheim aus der Tube kommt? Gut möglich, dass er in Brohl gefertigt worden ist. Denn J.B. Michiels stellt so etwas in Handarbeit her und verkauft es weltweit – seit 145 Jahren. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn im ersten Estée-Lauder-Werk in Japan, das zwischen 2021 und 2022 gebaut worden ist, Produkte hergestellt werden, dann kommen dort auch Behälter aus Edelstahl zum Einsatz, die im Tank- und Apparatewerk J.B. Michiels in Brohl hergestellt worden sind.

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