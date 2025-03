Am vergangenen Sonntag hat die obligatorische Messe zu Beginn des Zunftkonvents stattgefunden. Der Konvent orientiert sich am Namenstag des Zunftpatrons, im Falle der Hammerzunft des heiligen Josefs. Rainer Justen zelebrierte die Zunftmesse in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, er ging auf die Historie der Hammerzunft, jüngste der drei Adenauer Zünfte, ein, stellte ihre Verdienste in der Jetztzeit dar. Es ist der Hammerzunft in Kooperation mit den beiden anderen Zünften und Adenauer Vereinen zu verdanken, dass das Stadtbild an einigen Stellen durch hoch motivierten Einsatz deutlich verschönert wurde.

Zunft bekam den Ehrenamtspreis des Kreises

i Treffen der Zunftmitglieder vor dem Einzug in die Pfarrkirche zur Zunftmesse Werner Dreschers

Im Anschluss zogen die Zunftkameraden in die Cafeteria des ehemaligen St.-Josef-Krankenhauses. Im Rückblick auf das Zunftjahr 2024 wurden die ausgeführten Arbeiten in Erinnerung gerufen. Die Arbeit der Zunftgemeinschaft wurde im Vorjahr mit der Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Ahrweiler gewürdigt. Eine Ehrung in Mainz durch Ministerpräsident Schweitzer folgt in Kürze.

i Der Männergesangverein Adenauer Land (mit Chorleiterin Monika Meyer an der Orgel) trug zu einer besonders feierlichen Note in der Messe bei. Werner Dreschers

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Walter Romes geehrt, für 30-jährige Mitgliedschaft Dieter May. Die beiden Geehrten und der scheidende Zunftmeister Markus Schleich erhielten je eines der begehrten Bilder des Adenauer Kreuzweges, ein Stich, gezeichnet von Wolfgang Pantenburg. Es folgte die feierliche Zeremonie der Übergabe der Insignien an den neuen Zunftmeister. Herbert Fuzzy Bätz übernahm von Markus Schleich den zweispitzigen Zunftmeisterhut sowie die Schärpe. Zum Jungmeister wurde Lukas Römer ernannt.

i Hermann Lehmann (links) ist seit 67 Jahren Mitglied der Hammerzunft. Werner Dreschers

Dass der Zunftgedanke auch bei jungen Menschen Respekt findet, zeigte die Neuaufnahme von acht jungen Mitgliedern. Auch Stadtbürgermeister Frank Wisniewski schloss sich offiziell der Zunft an, die er schon lange unterstützt hat. Das 279. Zunfttreffen endete nach mehrstündiger Feier in geselliger Runde. Tradition und Brauchtumspflege wurden gewahrt und an die nächste Generation weitergegeben. „Altes stets bewahrt in Treue! Freundlich aufgefasst das Neue“, hieß es zum Schluss.