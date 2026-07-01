Lukas Römer ist Nachfolger
Hammerzunft Adenau wählt einen neuen Zunftmeister
Zunftmeister Lukas Römer (von links), Altmeister Herbert "Fuzzy" Bätz und Jungmeisterin Ruth Holbach an der Statue des heiligen
Zunftmeister Lukas Römer (von links), Altmeister Herbert "Fuzzy" Bätz und Jungmeisterin Ruth Holbach an der Statue des heiligen Josef (Namenspatron der Zunft) mit dem Kinde.
Werner Dreschers

Die Hammerzunft in Adenau verbindet jahrhundertealte Tradition mit neuem Ehrenamts-Elan. Ein ungewöhnlicher Personalwechsel und umfangreiche soziale Projekte geben dem Brauchtum frischen Schwung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Hammerzunft in Adenau, gegründet 1746, ist die jüngste der drei Zünfte. Neben ihr halten noch die Gerberzunft (gegr. 1647) und die Wollenweberzunft (gegr. 1648) das Erbe des Zunftwesens wach. Beim Jahreskonvent übernahm der bisherige Jungmeister Lukas Römer den Zunftmeisterhut und die zweifarbige Schärpe von seinem Vorgänger Herbert „Fuzzy“ Bätz.

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