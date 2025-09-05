Auf der Großbaustelle „Ahrtalbahn“ geht es voran. Auch der neue Haltepunkt in Dernau ist in Arbeit. Unsere Zeitung hat sich dort umgesehen.

Vom neuen Haltepunkt Walporzheim aus führt uns die Fahrt mit der Ahrtalbahn in der siebten Folge unserer Serie weiter nach Dernau. Geht der Wiederaufbau der bei der Flut im Jahr 2021 zerstörten Strecke planmäßig voran, ist ein Halt in Dernau aber erst ab Ende 2025 wieder möglich.

Bahnhof gleicht dem in Heimersheim

Derzeit wir noch an den Brücken, aber auch am neuen Bahnhaltepunkt Dernau gearbeitet. Vom alten Bahnhof Dernau besteht zwar noch das einstige Bahnhofsgebäude, aber ansonsten erinnert nichts mehr daran, dass dort am Ortsausgang in Richtung Rech einmal die Gäste zum Weinfest oder die vielen Wanderer per Bahn ankamen.

Etwas einsam und verloren steht das schmucke Fachwerkgebäude da. Es ist in seiner Bauweise vergleichbar mit dem in Heimersheim. Die Ähnlichkeit ist nicht verwunderlich, denn ebenso wie bei zahlreichen Bahnhöfen im Ahrtal war 1880 auch hier Regierungsbaumeister Otto Stuhl der Baumeister.

i Als wollte es den Stürmen der Zeit trotzen, so steht das alte Bahnhofsgebäude am westlichen Ortsausgang an der B267. Jochen Tarrach

Der Bahnhof in Dernau hatte ursprünglich drei Gleise mit einem Inselbahnsteig. Das von Otto Stuhl entworfene Stationsgebäude besaß im Erdgeschoss neben Betriebsräumen einen Wartesaal, in dem sich auch der Fahrkartenschalter befand. Im Obergeschoss hatte man Wohnräume eingerichtet, die noch bis in die 1970er-Jahre von Bahnbeamten bewohnt wurden. Der Bahnhof verfügte über einen kleinen Hausbahnsteig, der durch einen hölzernen Übergang mit dem breiten Inselbahnsteig verbunden war. Ein Abstellgleis verlief zum Güterschuppen.

Doch dem Dernauer Bahnhofsgebäude ging es nicht besser als den anderen Bahnhofsgebäuden der Ahrtalbahn: Es wurde für den immer moderner und automatischer werdenden Zugverkehr nicht mehr benötigt und schließlich zur privaten Nutzung verkauft.

Gastro-Pläne von der Flut hinweggespült

Im August 2013 stellte die Dernauer Künstlerin Kirsten Scholz als neue Besitzerin ihre Pläne mit Gastronomie und Ferienwohnungen vor. Doch daraus wurde nichts, denn bereits am 5. September 2014 wurde Alexander Scholz als neuer Eigentümer in der Rhein-Zeitung vorgestellt. Er wollte das Gastronomiekonzept der Voreigentümerin verwirklichen und plante unter anderem eine überdachte Außenterrasse und eine komplett neue Gestaltung des Umfeldes.

Doch all diese Pläne hatten am 14./15. Juli 2021 mit der Ahrflut ihr Ende gefunden. Übrig blieb ein „Tante-Emma-Laden“, der Betroffene der Flut gratis mit gespendeten Lebensmitteln und täglich benötigten Haushaltswaren versorgte. Das Gebäude steht derzeit ungenutzt da und erinnert an die große Zeit der Ahrtalbahn.

i Keinen Bahnsteig mehr, die Gleise gehen am alten Bahnhof Dernau vorbei. Jochen Tarrach

Der neue Bahnhaltepunkt ist um rund 500 Meter weiter östlich in den Ortsmittelpunkt verschoben worden. Dadurch wird der Zu- und Ausstieg künftig zentraler und unweit der neuen Ahrbrücke neben dem Festplatz möglich sein.

Vor allem zu den Weinfesten wird die Ahrtalbahn besonders gefordert. Durch ein langes zweites Ausweichgleis zwischen Dernau und Rech sowie durch die Elektrifizierung mit besserer Beschleunigung und kürzeren Bremswegen der Loks werden zukünftig schnellere Taktzeiten möglich sein.