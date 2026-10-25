Ist der Kampfgeist des Kabarettisten Hagen Rether erloschen? In Bonn schüttelt er angesichts der zunehmenden Verrohung und Verblödung überall auf der Welt nur noch mit dem Kopf. Sein Publikum gibt jedenfalls Anlass zu Hoffnung.
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Die Apokalypse ist nah, und alle zucken nur mit den Schultern. Einfach weiter wie bisher, es ist ja bisher noch immer gut gegangen. Diese Haltung kriegt Hagen Rether einfach nicht in seinen Kopf rein. Seit 23 Jahren hält er dem Volk als ironisch-zynischer Kabarettist den Spiegel vor, und zwar sowohl zugespitzt als auch ausführlich, damit auch ja keiner hinterher sagen kann, er hätte von nichts gewusst.