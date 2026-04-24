Baustellenüberblick Feuerwehr Häuser in Heppingen und Ahrweiler: So geht es weiter Lars Tenorth 24.04.2026, 06:00 Uhr

i In Heppingen werden im neuen Feuerwehrhaus die Löschgruppen Heppingen und Gimmigen zusammengeführt. Hans-Jürgen Vollrath

Am Standort in Heppingen werden künftig zwei Löschgruppen zusammengeführt, in Ahrweiler ist der Baubeginn in nicht allzu weiter Ferne vorgesehen. So ist der Stand bei den beiden Feuerwehrbauprojekten – denn die Kosten fallen sehr unterschiedlich aus.

Die Flut im Jahr 2021 zerstörte auch wichtige Feuerwehrinfrastruktur in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In Ahrweiler plant die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft den Neubau des Feuerwehrhauses als Ersatz für das bestehende Gebäude. In Heppingen wurde das Feuerwehrhaus auf dem Pantaleonsplatz so stark beschädigt, dass eine Sanierung ausgeschlossen und ein Neubau an anderer Stelle beauftragt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen