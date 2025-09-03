Das Tourismuskonzept für das Ahrtal sieht auch eine Hängeseilbrücke vor. Eine Studie beschäftigt sich mit dem Standort „Bunte Kuh“. Der heimische Touristiker Sebastian Rischen äußert sich jetzt zu den Plänen eines Investors für Mayschoß.

Der Unternehmer Günter Eberhardt aus Riedlingen im westlichen Oberschwaben im Landkreis Biberach hat die Idee, als privater Geschäftsmann für 5 bis 7 Millionen Euro eine Hängeseilbrücke bei Mayschoß über die Ahr zum Rotweinwanderweg als Touristenattraktion für 80.000 bis 100.000 Besucher im Jahr zu planen, zu bauen und zu betreiben. Eberhardt hat Erfahrung, hat bereits 2018 die Fußgängerhängebrücke „Wildline“ in Bad Wildbad im Nördlichen Schwarzwald eröffnet, baute und betreibt die „Blackforestline“ bei Todtnau, will im März 2026 die „Neckarline“ übers Neckartal bei Rottweil eröffnen.

Gleichzeitig wird im Ahrtal im Auftrag des Ahrtal-Tourismus und mit Landesförderung eine Machbarkeitsstudie für eine solche Seilbrücke an der „Bunten Kuh“ bei Walporzheim erarbeitet. Die RZ fragte nach, und Sebastian Rischen, Projektleiter Tourismuskonzept beim Ahrtal-Tourismus, antwortete.

Ist dem Ahrtal-Tourismus und dem Fördergeber Land die Idee/das Projekt von Herrn Eberhardt bekannt?

Die Idee einer möglichen Hängeseilbrücke rund um die Saffenburg in Mayschoß ist bereits Teil des „Nachhaltigen Tourismuskonzepts Ahrtal“ (Kapitel 7.3.7) und seit Längerem bekannt, erklärt Rischen. Dort werde sie neben dem Standort „Bunte Kuh“ als weitere Option genannt. Aktuell prüfe die im Auftrag befindliche Machbarkeitsstudie in erster Linie den Standort „Bunte Kuh“.

Externes Interesse sei grundsätzlich positiv

Die Vielzahl an Projekten und Ideen im Tourismuskonzept könne und solle gar nicht durch den Ahrtal-Tourismus selbst umgesetzt werden, deshalb ist es grundsätzlich immer positiv, wenn ein externes Interesse an der Umsetzung einzelner Projekte besteht. „Dass Herr Eberhardt parallel eigene Pläne für Mayschoß entwickelt, wurde dem Ahrtal-Tourismus erst durch die jüngste Berichterstattung aus der Gemeinderatssitzung bekannt. Daraufhin erfolgte zeitnah ein konstruktiver Austausch mit dem Bürgermeister der Gemeinde sowie mit der Zukunft Mittelahr AöR“, sagt Rischen.

Gibt es/gab es Kontakt zu Herrn Eberhardt?

Vor Veröffentlichung des Tourismuskonzeptes stand der Ahrtal-Tourismus mit verschiedenen potenziellen Betreibern für eine Hängeseilbrücke am Standort „Bunte Kuh“ in Kontakt – darunter auch mit Günter Eberhardt, so Rischen. Mit Ausschreibung der Machbarkeitsstudie wurden diese Gespräche zurückgestellt, um zunächst die Ergebnisse der Untersuchung abzuwarten, und erst auf dieser Basis weiterführende Gespräche zu führen.

Welche Auswirkungen hat das private Projekt auf die Machbarkeitsstudie?

Das beauftragte Planungsbüro berücksichtigt aktuelle Entwicklungen selbstverständlich, erklärt Rischen. Die für die „Bunte Kuh“ vorgesehenen Gutachten und Untersuchungen (Natur- und Artenschutz, Landschaftsbild, Verkehr, Tourismuspotenzial etc.) wären ebenso für einen alternativen Standort erforderlich. Da an beiden Projekten erfahrene Fachleute arbeiten würden, erscheine eine spätere Zusammenarbeit denkbar, falls beide Standorte als realistisch umsetzbar eingeschätzt würden.

Wer wäre Bauherr/Betreiber einer Hängebrücke, wenn die Machbarkeitsstudie den Standort „Bunte Kuh“ empfiehlt?

„Favorisiert wird auch hier ein privatwirtschaftlich betriebenes Modell, das eine breite Beteiligung von Betrieben und Privatpersonen aus der Region ermöglicht“, so Rischen. Erste Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden. Konkrete Vorschläge für ein Betreibermodell seien aber auch Bestandteil der laufenden Machbarkeitsstudie.

i Ein spektakuläres Stück Ahrtal: Blick über den markanten Felsen der „Bunten Kuh" (rechts) bei Walporzheim auf die Ahr, die Bundesstraße und die Ahrtalbahnlinie. Wäre das ein Ort für eine Hängeseilbrücke übers Tal als Touristenattraktion? Frank Bugge

Ist ein Moratorium bei der Machbarkeitsstudie denkbar, bis die Pläne von Günter Eberhardt vorliegen?

Ein Moratorium wäre wenig sinnvoll. Auch ein rein privatwirtschaftliches Vorhaben erfordert die gleichen umfangreichen Analysen und Gutachten, die derzeit bereits für die „Bunte Kuh“ vorliegen oder in Arbeit sind. Diese Arbeiten müssten für Mayschoß erst beauftragt und durchgeführt werden, so Rischen.

Welche Kosten sind für die Machbarkeitsstudie eingeplant?

Das Budget für die vorbereitende Planung beträgt laut Rischen insgesamt 248.000 Euro, davon 210.800 Euro Fördermittel des Landes. Abgedeckt würden unter anderem naturschutzfachliche und artenschutzfachliche Gutachten, eine Landschaftsbildanalyse, ein verkehrstechnisches Konzept (inklusive ÖPNV, Parkraum und Besucherlenkung) sowie eine touristische Markt- und Potenzialanalyse. Diese Grundlagen sind sowohl für Genehmigungsverfahren als auch für künftige Gespräche mit Investoren oder Betreibern von hoher Bedeutung.

Wäre es denkbar, Günter Eberhardt für den Standort „Bunte Kuh“ zu gewinnen?

„Grundlage für diese Gespräche sind die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Sollte Günter Eberhardt Interesse an einer Beteiligung – am Standort „Bunte Kuh“ oder zusätzlich für Mayschoß – zeigen, stehen wir konstruktiven Gesprächen offen gegenüber“, sagt Rischen. Die Beteiligung der regionalen Akteure bleibe dabei eine zentrale Voraussetzung.

Ist eine zweite Hängeseilbrücke im Ahrtal für Sie Konkurrenz oder Bereicherung?

Dazu sagt Rischen: „Zwei Brücken in unmittelbarer Nähe erscheinen auf den ersten Blick nicht sinnvoll. Mit einem schlüssigen Gesamtkonzept könnten sie jedoch auch als ergänzende Attraktion den Ahrsteig und den Rotweinwanderweg aufwerten.“ Denkbar wäre ein hochwertiger Rundweg, der beide Brücken verbindet. Vorrangig seien jedoch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie die Akzeptanz der Menschen in der Region.