Will Mayschoß eine Hängeseilbrücke bauen, um für Touristen attraktiver zu werden? Darüber haben jetzt die Mitglieder des Gemeinderates eifrig diskutiert. Dabei stand auch die Frage im Raum, wie es mit dem potenziellen Investor weitergeht.

Braucht der Weinort Mayschoß zur Steigerung seiner Attraktivität für Touristen eine spektakuläre Hängeseilbrücke von der Saffenburg übers Ahrtal? Über das von einem privaten Investor angeregte Projekt haben der Gemeinderat und in der anschließenden Fragestunde auch Mayschoßer Bürger intensiv, emotional und kontrovers diskutiert. Allerdings nur auf der Grundlage von bruchstückhaften Fakten.

Potenzieller Bauherr war nicht erschienen

Denn der von Ortsbürgermeister Frank Auvera als „Herr Eberhardt“ benannte potenzielle Bauherr war zur vorgesehenen Präsentation in der Ratssitzung nicht erschienen, hatte sich auch nicht abgemeldet. Auvera will jetzt den Kontakt zu ihm suchen und hören, ob er noch Interesse hat. Dann müsse auf jeden Fall eine Projektpräsentation im Rat – oder besser – in einer Bürgerversammlung erfolgen. Da waren sich Ratsmitglieder und Bürger einig: Anhören sollte man sich schon, was es an Ideen, Finanzierungsmodalitäten, Aufgaben und Belastungen für die Gemeinde gebe. Danach wäre es am besten, alle Mayschoßer in einem Bürgerentscheid entscheiden zu lassen.

i Die Ruine der Saffenburg, über dem Ahrbogen gelegen, ist das Wahrzeichen von Mayschoß und wichtiges Touristenziel. Unten links die Kläranlage, die bei der Flutkatastrophe zerstört wurde. Jetzt wird der Bau einer Hängeseilbrücke von der Burg aus über die Ahr diskutiert. Frank Bugge

Es braucht viele Besucher, damit sich das Projekt lohnt

Der Ortsbürgermeister berichtete einleitend, dass „Herr Eberhardt“ schon mehrere Brücken realisiert habe. Die Mayschoßer Brücke solle vom Hügel des Tourismus- und Wanderzieles Burgruine Saffenburg ausgehen. Ob sie zum Tempelchen (St.-Michaelis-Kapelle) auf der gegenüberliegend Ahrseite, zum Schwedenkopf oder Richtung Rech führe, sei offen. Auf jeden Fall solle eine Anbindung an den Rotwein-Wanderweg erfolgen. Das Haus von Arenberg und der Fürst als Eigentümer der Saffenburg „könnten sich das vielleicht vorstellen“, berichtete Auvera. Der Fürst hätte aber gern ein Votum nicht nur von Mayschoß, sondern weiteren Ahrgemeinden. Der Ortsbürgermeister nannte noch eine offenbar wichtige Zahl: Zwischen 80.000 und 100.000 Besucher im Jahr müssten die Brücke besuchen und mit ihrem Eintrittsgeld dafür sorgen, dass sich das Projekt für den Investor lohne.

Rat diskutiert eifrig

„Wollen wir das Angebot eines Unternehmers annehmen, um den Tourismus anzukurbeln, oder kommen wir ohne aus?“, stellte der Erste Beigeordneter Hartwig Baltes die Grundsatzfrage. „Oder laufen die Leute nur über die Brücke und an Mayschoß vorbei?“, setzte er nach. „Wer so etwas machen will, muss seine Pläne vorlegen“, sagte energisch Ratsmitglied Christian Schütz (CDU) und brachte Detailfragen zu Parkplatzstandort oder Einschränkungen für die Spritzhubschauber in den Weinbergen auf. „Was ist für uns sanfter Tourismus und was ist Massentourismus?“, fragte Beigeordneter Jörg Jackstedt. Der Bau der Geierlay Brücke habe 1,2 Millionen Euro gekostet. In Mayschoß gehe es um sieben Millionen. Wie Schütz fragte er, ob es nicht sinnvoller sei, den sanften Tourismus aufzubauen und das zu pflegen, was Mayschoß habe und bislang auszeichne.

i Im "Nachhaltigen Tourismuskonzept 2025" fürs Ahrtal wird die Möglichkeit einer Hängebrücke von der Saffenburg über die Ahr beschrieben und in einer Fotomontage dargestellt. IFT

Reiche das denn, um die neuen Räume der Winzergenossenschaft gut mit Gästen zu füllen?, wollte Baltes wissen. „Einfach nur hässlich“, befand Sebastian Kläs (CDU) eine Hängebrücke. Vermutlich gebe es drei bis vier Jahre „einen Hype“, aber dann komme keiner mehr. Zumal es, wie Jackstadt aufzählte, in der Region weitere Hängebrücken gebe, die die Anziehungskraft der Attraktion schmälerten. „Welche Zielgruppen haben wir? Was bringt uns weiter?“, formulierte Rainer Claesges (CDU), der berichtete, dass der Förderverein Saffenburg schon einmal Kontakt zum Investor hatte.

i Blick über die Ahr und die bereits fertige Bahnbrücke, die zum Saffenburgtunnel führt. Rechts der Tunnel für den Radweg. Die Brücke fehlt noch. Jetzt wird der Bau einer Hängeseilbrücke von der Saffenburg aus (oben) über die Ahr diskutiert. Frank Bugge

Auch die Bürger sehen das Projekt skeptisch

In der Bürgerfragestunde waren alle, die sich zu Wort meldeten, enttäuscht, weil „Herr Eberhardt“ nicht die Chance zur Präsentation genutzt hatte. „Den Dorfkern ertüchtigen und da mehr tun“, empfahl ein Bürger für die Tourismusförderung. So nah am Dorf wie in Mayschoß und landschaftsprägend gebe es nirgendwo eine Hängeseilbrücke, wandte ein Redner ein. „Was ist, wenn außer dem Fürsten keiner der anderen betroffenen Grundeigentümer sein Land für Parkplatz, Straßen, Zuwege und den Brücken-Anschlagpunkt verkauft?“, fragte ein Mann. Die Touristen in Mayschoß wollten Ruhe, die Landschaft und Natur, meinte eine Bürgerin mit Touristen-Erfahrung aus der Vinothek der Winzergenossenschaft. Wenn man sich darauf konzentriere, reiche das aus. Sie könne sich für Familien mit Kindern einen kleinen Klettersteig an der Saffenburg vorstellen. Aber eine Hängeseilbrücke? „Wer kommt dann und besucht uns? Wollen wir die? Brauchen wir die?“, fragte sie nachdrücklich und setze hinzu: „Was sagt überhaupt der Naturschutz?“

Hängebrücke und Skywalk

Auf Grundlage des Nachhaltigen Tourismuskonzeptes Ahrtal 2025 läuft eine Machbarkeitsstudie für eine Hängebrücke, die oberhalb von Walporzheim an der „Bunten Kuh“ zum „Kreisstadt-Blick“ auf der gegenüberliegenden Ahrseite führen und einen Übergang zwischen Rotweinwanderweg und AhrSteig schaffen soll. Ein Skywalk als Aussichtsplattform könnte in Ahrweiler am Rotweinwanderweg in der Nähe des Regierungsbunkers gebaut werden. Im Tourismuskonzept ist auf Seite 89 die Hängebrücke Saffenburg – Rotweinwanderweg beschrieben und in einer Fotomontage dargestellt. „Am möglichen Endpunkt der geplanten Panoramaseilbahn von Kreuzberg nach Mayschoß wäre die Hängebrücke ein weiterer Grund, die Saffenburg zu besuchen“, heißt es. fbu