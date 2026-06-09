Dampfende Loks und rollende Oldtimer verwandelten das Brohltal in ein vier Tage langes Fest der Eisenbahnromantik. Anlass waren 125 Jahre Brohltalbahn. Die Veranstalter sind sehr zufrieden mit dem Fest – trotz einer kleinen Panne.
Lesezeit 3 Minuten
Über vier Tage feierte die Brohltal-Eisenbahn am Fronleichnamswochenende ihr 125-jähriges Jubiläum. Unentwegt rollten Dampf- und Dieselzüge mit vielen Fahrgästen oder Gütern auf der schmalspurigen Strecke zwischen Brohl und Oberzissen bis Engeln. Historische Omnibusse brachten Menschen zu den Bahnhöfen und Haltepunkten.