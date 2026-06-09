125 Jahre Brohltalbahn
Gute Stimmung und 5000 Fahrgäste beim Jubiläumsfest
Im Lokschuppen präsentierten die TinPlate Spur 1 und Spur 0 Eisenbahnfreunde ihre große Bahn mit mehr als 100 Jahre alten Zügen
Im Lokschuppen präsentierten die TinPlate Spur 1 und Spur 0 Eisenbahnfreunde ihre große Bahn mit mehr als 100 Jahre alten Zügen (von links): Willi Grund, Steffen Deparade, Wolfgang Grund, Wolfgang Künzel, Sabine Grund, Christa Thul, Stephan Glieden und Herbert Reinthal. Nicht auf dem Bild zu sehen sind Bernd und Simon Thul, die für Stellung der kompletten Spur 1–Anlage zuständig waren sowie Andreas Thul, der den Gleisaufbauplan entworfen hat.
Eberhard Thomas Müller

Dampfende Loks und rollende Oldtimer verwandelten das Brohltal in ein vier Tage langes Fest der Eisenbahnromantik. Anlass waren 125 Jahre Brohltalbahn. Die Veranstalter sind sehr zufrieden mit dem Fest – trotz einer kleinen Panne.

Lesezeit 3 Minuten
Über vier Tage feierte die Brohltal-Eisenbahn am Fronleichnamswochenende ihr 125-jähriges Jubiläum. Unentwegt rollten Dampf- und Dieselzüge mit vielen Fahrgästen oder Gütern auf der schmalspurigen Strecke zwischen Brohl und Oberzissen bis Engeln. Historische Omnibusse brachten Menschen zu den Bahnhöfen und Haltepunkten.

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