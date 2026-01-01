Seit zehn Jahren beliebt Gute Sachen für kleines Geld: Rias Fundgrube in Adenau Werner Dreschers 01.01.2026, 14:00 Uhr

i Passende Kleidungsstücke für jeden Anlaß, so günstig, dass man auch mal zwei Teile mitnimmt. Erika Schmitz (rechts) und Teamleiterin Ulrike Schmitz in "Rias Fundgrube" Werner Dreschers

Seit zehn Jahren gibt es „Rias Fundgrube“ in Adenau. Das Sozialkaufhaus gilt über die Ortsgrenzen hinaus als erste Adresse für gute gebrauchte Kleidung. Wer hier kauft, macht in der Regel nicht nur Schnäppchen, sondern tut auch Gutes.

Eher unauffällig präsentiert sich ein Sozialkaufhaus in der Adenauer Kollengasse, es führt den Namen „Rias Fundgrube“, benannt nach der vor einigen Monaten verstorbenen Initiatorin Ria Braun aus Herschbroich. „Das etwas andere Kaufhaus“, wie es gelegentlich heißt, ist vom Grundgedanken ein Sozialkaufhaus.







