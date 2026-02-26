Wahlcheck im Kreis Ahrweiler
Gute Deutschkenntnisse als Basis für gute Bildung?
Lehrermangel, schlechte Ausstattung der Schulen, nicht ausreichende Sprachförderung: Bildung ist ein großes Thema im Landtagswah
Lehrermangel, schlechte Ausstattung der Schulen, nicht ausreichende Sprachförderung: Bildung ist ein großes Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 14 gesprochen.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Lehrermangel, schlechte Ausstattung der Schulen, nicht ausreichende Sprachförderung: Bildung ist ein großes Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 14 gesprochen.

Lesezeit 4 Minuten
Die schulische Bildung und auch die Erziehung in den Kitas im Land ist ein Thema, dass die Kandidaten des Wahlkreises 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, VGs Adenau und Altenahr) im Wahlkampf umtreibt. Dabei spielt die Sprachförderung eine zentrale Rolle, wie die Antworten der Kandidaten auf unsere Frage nach den für sie wichtigsten Baustellen im Bildungssektor zeigen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren