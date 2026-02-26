Wahlcheck im Kreis Ahrweiler Gute Deutschkenntnisse als Basis für gute Bildung? Celina de Cuveland 26.02.2026, 05:00 Uhr

Lehrermangel, schlechte Ausstattung der Schulen, nicht ausreichende Sprachförderung: Bildung ist ein großes Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 14 gesprochen.

Die schulische Bildung und auch die Erziehung in den Kitas im Land ist ein Thema, dass die Kandidaten des Wahlkreises 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, VGs Adenau und Altenahr) im Wahlkampf umtreibt. Dabei spielt die Sprachförderung eine zentrale Rolle, wie die Antworten der Kandidaten auf unsere Frage nach den für sie wichtigsten Baustellen im Bildungssektor zeigen.







