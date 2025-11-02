Er hat Amt niedergelegt Guido Schmitz ist nicht mehr Kesselings Bürgermeister Frank Bugge 02.11.2025, 14:00 Uhr

i Verbandsgemeindebürgermeister Dominik Gieler (rechts) bedankt sich bei Guido Schmitz für seine Arbeit. Frank Bugge

Guido Schmitz hat zum 31. Oktober sein Amt als Ortsbürgermeister der Gemeinde Kesseling niedergelegt. Die Gründe dafür sind zum Teil sehr persönlich. Wie es in dem Ahrtalort nun weitergeht.

Es habe keinen „großen Knall“ gegeben. Nein, er habe sich aber nach und nach kleine Steinchen in den Rucksack geladen. Jetzt könne er die Last nicht mehr tragen. Das sagt Kesselings Ortsbürgermeister Guido Schmitz. Anderthalb Jahre nach seiner Wiederwahl und nach zehn Jahren auf dem Posten hat der 50-Jährige in der Ratssitzung sein ehrenamtliches Bürgermeisteramt zum 31.







