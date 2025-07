Die Wahl bei der Aufstellungsversammlung der Kreis-CDU in Dernau ist ausgezählt, der Direktkandidat zur Landtagswahl am 22. März 2026 für den Wahlkreis 14 steht fest.

Mit 45 Stimmen ist Guido Orthen bei der Aufstellungsversammlung der Kreis-CDU in Dernau zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 14 gewählt worden. Damit tritt der Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der Landtagswahl am 22. März 2026 an.

Unter Leitung der CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Petra Schneider hatten sich 78 Christdemokraten aus den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr, aus der Kreisstadt und der Gemeinde Grafschaft in Dernau zur Aufstellungsversammlung getroffen. Dort wurde Orthen zum Direktkandidaten gewählt.

„Wir haben erlebt, was bürgerschaftliche Gesellschaft, wenn man sie denn lässt, leisten kann.“

Guido Orthen, Direktkandidat der CDU zur Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 14

Der 58-jährige Jurist war von der CDU Bad Neuenahr-Ahrweiler dafür im April offiziell ins Rennen geschickt worden. Bei seiner Vorstellung in Dernau nahm Orthen Bezug auf die Ereignisse rund um die Flut 2021: „Wir haben erlebt, was bürgerschaftliche Gesellschaft, wenn man sie denn lässt, leisten kann. Wir haben aber auch erlebt, was institutionelles Versagen bedeutet, wie sich ein hilfloser Staat präsentiert.“ Sein Ziel bleibe eine Sonderzone Ahrtal, in der für den Wiederaufbau weitestgehende Ausnahmen von bürokratischen Auflagen gelten müssten.

Die CDU Adenau hatte schon im April auf Michael Korden gesetzt, die Nominierung aber erst im Juni bekannt gegeben. Der 52-jährige Jurist aus Adenau ist Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion und langjähriger Vorsitzender der CDU in der Verbandsgemeinde Adenau. Er erhielt in Dernau 33 Stimmen.

Ohne Gegenkandidaten vereinte Roland Schaaf, 39 Jahre alt, als B-Kandidat im zweiten Wahlgang des Tages 62 Stimmen auf sich. Beide vertreten den Wahlkreis 14, der die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Gemeinde Grafschaft sowie die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr umfasst. Der 39-jährige Lantershofener bringe langjährige kommunalpolitische Erfahrung mit, so die CDU.

Guido Orthen will die Nachfolge von Horst Gies, seit 15 Jahren Mitglied des Landtags, antreten. Der 64-Jährige kandidiert nicht mehr. Er wolle Zeit mit Familie und Enkelkindern verbringen, sagte Gies unserer Zeitung.