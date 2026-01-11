Karnevalsflohmarkt in Adenau Günstiges Outfit für die Narrenzeit Werner Dreschers 11.01.2026, 15:00 Uhr

i Die gute Laune kam schon beim Anprobieren der Kostüme. Werner Dreschers

„Was soll ich bloß zu den Sitzungen anziehen?“ Diese Frage dürfte sich so manch einer in der Karnevalszeit stellen. Inspirationen dafür und mehr fanden die Jecken nun auf dem Flohmarkt der KG Rot-Weiß Adenau.

. Die Verkleidung für die Karnevalssitzungen sollte schon etwas Besonderes sein. Schließlich will man ja nicht im allgemeinen Einerlei untergehen. Allerdings können die Preise für ausgefallene Kostüme recht happig sein. Da kommt vielleicht ein Karnevalsflohmarkt gerade richtig.







Artikel teilen

Artikel teilen