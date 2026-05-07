Zwangsarbeit und -prostitution GSP spricht in Bad Neuenahr über Menschenhandel Jochen Tarrach 07.05.2026, 18:00 Uhr

i Detlef W. Karioth (links) war viele Jahre Leitender Polizeiberater Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Beim Thema Bekämpfung des Menschenhandels kennt er sich aus. In Bad Neuenahr wurde er begrüßt vom stellvertretenden GSP-Sektionsleiter Jürgen Schick. Jochen Tarrach

Wie hängen Menschenhandel und militärische Konflikte zusammen? Ein Experte skizzierte beim Vortrag der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in Bad Neuenahr, wie moderne Sklaverei aussieht.

Menschenhandel, gibt es diesen in unserer modernen Welt überhaupt noch und was hat er mit den militärischen Auseinandersetzungen auf der Welt zu tun? Eine Frage, die sich die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) am Dienstag bei ihrem Treffen im Hotel zum Weinberg in Bad Neuenahr mit dem Experten, dem Leitenden Polizeidirektor a.







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