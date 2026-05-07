Wie hängen Menschenhandel und militärische Konflikte zusammen? Ein Experte skizzierte beim Vortrag der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in Bad Neuenahr, wie moderne Sklaverei aussieht.
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Menschenhandel, gibt es diesen in unserer modernen Welt überhaupt noch und was hat er mit den militärischen Auseinandersetzungen auf der Welt zu tun? Eine Frage, die sich die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) am Dienstag bei ihrem Treffen im Hotel zum Weinberg in Bad Neuenahr mit dem Experten, dem Leitenden Polizeidirektor a.