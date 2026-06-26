Besuch in Nato-Hauptquartier GSP-Sektion reist nach Geilenkirchen Jochen Tarrach 26.06.2026, 10:00 Uhr

i So ein Besuch bei den Awacs-Flugzeugen wird, so wie hier der GSP aus Bad-Neuenahr-Ahrweiler, nicht oft erlaubt. Im großen Teller auf dem Flugzeug befinden sich Antenneneinrichtungen. Jochen Tarrach

Awacs-Flugzeuge überwachen Europas Luftraum rund um die Uhr und erkennen Gefahren, bevor sie sichtbar werden. Ein Besuch der GSP in Geilenkirchen zeigt, warum die fliegenden Radare für die Nato unverzichtbar sind.

Mit einem Besuch im Hauptquartier der Nato Airborne Early Warning and Control Force in Geilenkirchen sowie einer ausführlichen Besichtigung der dort stationierten Awacs-Flugzeuge, den sogenannten Augen und Ohren der Nato, hat das Jahresprogramm der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) kürzlich unter Leitung von Josef Schmidhofer einen seiner Höhepunkte erreicht.







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