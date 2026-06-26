Awacs-Flugzeuge überwachen Europas Luftraum rund um die Uhr und erkennen Gefahren, bevor sie sichtbar werden. Ein Besuch der GSP in Geilenkirchen zeigt, warum die fliegenden Radare für die Nato unverzichtbar sind.
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Mit einem Besuch im Hauptquartier der Nato Airborne Early Warning and Control Force in Geilenkirchen sowie einer ausführlichen Besichtigung der dort stationierten Awacs-Flugzeuge, den sogenannten Augen und Ohren der Nato, hat das Jahresprogramm der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) kürzlich unter Leitung von Josef Schmidhofer einen seiner Höhepunkte erreicht.