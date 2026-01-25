Vortrag in Bad Neuenahr GSP befasst sich mit deutsch-französischem Verhältnis Jochen Tarrach 25.01.2026, 15:00 Uhr

i Mit Detlef Puhl (links) hatte GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer einen erfahrenen, internationalen Experten eingeladen, um über das politische Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich zu berichten. Elmar Gafinen. Jochen Tarrach

Die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik hatte kürzlich wieder einen spannenden Gast zu einem Vortrag eingeladen. Der Publizist Detlef Puhl sprach über die politische Rolle von Deutschland und Frankreich.

Der in Europa so dringend erforderliche politische Motor von Frankreich und Deutschland läuft nicht mehr, er stottert. Ein gemeinsames Vorgehen von Paris und Berlin ist kaum wahrzunehmen. Ein Neustart des Verhältnisses beider Länder lässt auf sich warten.







