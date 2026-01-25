Vortrag in Bad Neuenahr
GSP befasst sich mit deutsch-französischem Verhältnis
Mit Detlef Puhl (links) hatte GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer einen erfahrenen, internationalen Experten eingeladen, um über das politische Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich zu berichten.
Elmar Gafinen. Jochen Tarrach

Die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik hatte kürzlich wieder einen spannenden Gast zu einem Vortrag eingeladen. Der Publizist Detlef Puhl sprach über die politische Rolle von Deutschland und Frankreich.

Lesezeit 3 Minuten
Der in Europa so dringend erforderliche politische Motor von Frankreich und Deutschland läuft nicht mehr, er stottert. Ein gemeinsames Vorgehen von Paris und Berlin ist kaum wahrzunehmen. Ein Neustart des Verhältnisses beider Länder lässt auf sich warten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren