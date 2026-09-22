Schwimmbad in der Grafschaft Grundstück im Innovationspark Rheinland ausgemacht Lars Tenorth 22.09.2026, 14:00 Uhr

i In der Schwimmschule Sharky im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg lernen Kinder schwimmen. Derzeit ist im Gespräch, ob ein bedarfsorientiertes Schwimmbad dieser Art auch in der Grafschaft entstehen könnte. Andreas Pohl

Die Kapazitäten sind zu gering: In der Grafschaft soll eine Schwimmhalle entstehen, die primär dazu dienen soll, die Voraussetzungen für mehr Schwimmunterricht zu schaffen. Das ist das mögliche Modell und so geht es weiter. Es soll schnell gehen.

In der Region sind die Schwimmbadkapazitäten begrenzt und haben sich weiter verschärft: Denn das Pop-up-Schwimmbecken in Remagen war nur temporär über die Sommermonate nutzbar und ist es seit Kurzem nicht mehr. Zudem sind die Ahr-Thermen in der Kreisstadt weiterhin geschlossen und müssen saniert werden, hier steht ein grober Zeitraum für die Wiedereröffnung noch nicht fest.







Artikel teilen

Artikel teilen