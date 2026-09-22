Die Kapazitäten sind zu gering: In der Grafschaft soll eine Schwimmhalle entstehen, die primär dazu dienen soll, die Voraussetzungen für mehr Schwimmunterricht zu schaffen. Das ist das mögliche Modell und so geht es weiter. Es soll schnell gehen.
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In der Region sind die Schwimmbadkapazitäten begrenzt und haben sich weiter verschärft: Denn das Pop-up-Schwimmbecken in Remagen war nur temporär über die Sommermonate nutzbar und ist es seit Kurzem nicht mehr. Zudem sind die Ahr-Thermen in der Kreisstadt weiterhin geschlossen und müssen saniert werden, hier steht ein grober Zeitraum für die Wiedereröffnung noch nicht fest.