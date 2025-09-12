Auch in Holzweiler, Esch und Alteheck wünschen sich die Bürger von der Grafschafter Verwaltung, dass einige wichtige Vorhaben umgesetzt werden. Unter anderem wird nach einem passenden Grundstück für Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus gesucht.

Der Ortsbeirat Holzweiler, der auch zuständig für die Grafschafter Ortschaften Esch und Alteheck ist, hat in seiner jüngsten Sitzung darauf verzichtet, neue Projekte für den nächsten Haushalt der verbandsfreien Gemeinde zu melden. Allerdings nutzte das Gremium seine Zusammenkunft, um die Verwaltung einmal mehr auf dringliche Dinge im Ortsbezirk hinzuweisen, die man nun allmählich umgesetzt sehen möchte.

Grundstück für Bauvorhaben fehlt noch

Das Wichtigste bei alledem: Planungsmittel für ein gemeinsames Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus zwischen Esch und Holzweiler. „Diese Mittel wurden bereits vor einigen Jahren im Haushalt geführt und bisher nicht umgesetzt“, monierte Ortsvorsteher Martin Göddertz (FDP). Einer der Gründe: Die Gemeinde konnte bislang kein passendes Grundstück erwerben, auf dem sowohl Feuerwehrhaus als auch Dorfgemeinschaftshaus errichtet werden können. Das könnte sich allerdings bald ändern, ist im Ortsbezirk zu hören.

i Die Buswartehalle an der Escher Schönbergstraße ist marode, hier will der Ortsbeirat selbst Hand anlegen. Thomas Weber

Was sich der Ortsbeirat weiterhin wünscht: öffentliches WLAN für das derzeitige Feuerwehrhaus, den Saal Ibs und den Dorfplatz Esch. Während in Holzweiler das Jugendheim, die Alte Schule und der Dorfplatz mit dem öffentlichen WLAN der Gemeinde versorgt sind, wartet Esch auf ein solches Angebot.

Trinkbrunnen für beide Dorfplätze

Dazu sollen öffentliche Trinkbrunnen mit integriertem, abschließbarem, zusätzlichem Wasseranschluss auf beiden Dorfplätzen entstehen, denn das Radwegenetz soll ausgebaut werden. Aktuell sind die Straßen bereits stark von Radfahrern frequentiert. In Holzweiler ist auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfplatzes ein Kinderspielplatz. Außerdem kann das als Klimaanpassungsmaßnahme vor dem Hintergrund zunehmender Hitzetage angesehen werden.

i Die durchgängige Überdachung einer Pergola in Holzweiler als Regenschutz wünscht sich der Ortsbeirat seit langem. Thomas Weber

An der alten Schule in Holzweiler soll zudem die Überdachung einer dort nur in Teilen überdachten Pergola mit Glas oder Photovoltaik erledigt werden. In Sachen Hochwasserschutz möchte der Ortsbeirat gern Sandsacklager für die Bevölkerung einrichten. Säcke könnten in der Alten Schule Holzweiler und im Feuerwehrhaus Esch gelagert werden.