Angebot in Heimersheim Grundschüler sollen ganztägig betreut werden Jochen Tarrach 07.12.2024, 12:00 Uhr

i Um für das Schulgahr 2026/2027 eine Ganztagsschule einzurichten, muss die Grundschule an der Landskrone in Heimersheim baulich noch erheblich erweitert werden. Jochen Tarrach

Die Grundschule an der Landskrone in Heimersheim soll ein Ganztagsangebot bekommen. Dafür haben sich jetzt der Schulträgerausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler und auch der Haupt- und Finanzausschuss ausgesprochen.

Bereits seit vielen Jahren verfügen die Grundschulen in Ahrweiler und Bad Neuenahr sowie auch die Erich Kästner-Realschule plus über ein Ganztagsangebot. Nun haben sich der Schulträgerausschuss als auch der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt einstimmig dafür ausgesprochen, ab dem Schuljahr 2026/2027 auch in der Grundschule an der Landskrone Heimersheim ein Ganztagsangebot einzurichten.

