Grund- und Realschule plus sollen ans Dorfwärmenetz

Mittlerweile sind einige Haushalte und ein Seniorenheim an das Kalte Dorfwärmenetz von Altenburg angeschlossen. Mit der Grundschule und die Realschule Plus stehen zwei weitere Großabnehmer noch aus.
Lesezeit 1 Minute
Wenn die nach der Zerstörung durch die Flutkatastrophe wieder aufgebaute Realschule plus in Altenburg ein Lehrschwimmbecken für den Schwimmunterricht erhält, dann soll auch diese Einrichtung keine gesonderte Heizung bekommen, sondern mit Wärme aus dem Kalten Dorfwärmenetz von Altenburg versorgt werden.