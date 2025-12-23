Nahwärme in Altenburg Grund- und Realschule plus sollen ans Dorfwärmenetz Frank Bugge 23.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Realschule plus in Altenburg ist bei der Hochwasserkatastrophe schwer beschädigt worden. Vor dem Wiederaufbau muss zudem die Asbestsanierung erfolgen. Die Gebäude werden, wie das nebenan entstehende Lehrschwimmbad, später ihre Wärmenergie aus dem kalten Dorfwärmenetz beziehen. Frank Bugge

Mittlerweile sind einige Haushalte und ein Seniorenheim an das Kalte Dorfwärmenetz von Altenburg angeschlossen. Mit der Grundschule und die Realschule Plus stehen zwei weitere Großabnehmer noch aus.

Wenn die nach der Zerstörung durch die Flutkatastrophe wieder aufgebaute Realschule plus in Altenburg ein Lehrschwimmbecken für den Schwimmunterricht erhält, dann soll auch diese Einrichtung keine gesonderte Heizung bekommen, sondern mit Wärme aus dem Kalten Dorfwärmenetz von Altenburg versorgt werden.







