Megastau bei Bad Neuenahr Grund des Lkw-Unfalls auf A61 noch unbekannt Silke Müller 05.10.2026, 10:39 Uhr

i Auf der A61 am Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler musste am Freitag ein Lkw nach einem Alleinunfall aus einem Waldstück geborgen werden. Die Fahrbahn in Richtung Süden war für fünf Stunden voll gesperrt. Thomas Frey/dpa

Die Bergung eines Sattelzugs nach einem Alleinunfall hat den Verkehr in Richtung Süden auf der A61 ab dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler am Freitag für Stunden lahmgelegt. Aber wie kam es zu dem Unfall?

Warum ist ein Lkw-Fahrer am frühen Freitagmorgen auf der A61 am Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, anstatt auf die A573 abzubiegen, weiter geradeaus in ein Waldstück gefahren? Darauf gibt es auch drei Tage nach dem Unfall keine Antwort. „Der Grund ist weiterhin nicht bekannt“, heißt es seitens der Polizeiautobahnstation Mendig.







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