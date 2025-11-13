Bremst Radom Energiewende aus? Grüne wünschen sich mehr Windräder im Kreis Ahrweiler 13.11.2025, 11:12 Uhr

i Windräder im Kreis Ahrweiler gibt es bisher nur in Weibern. Die Kreistagsfraktion der Grünen fordert daher mehr Tempo beim Windkraftausbau. Hans-Josef Schneider

Welches Alleinstellungsmerkmal hat das Dorf Weibern in der Hocheifel? Es ist bislang die einzige Gemeinde im Kreis Ahrweiler, in der Windräder stehen. Geht es nach den Grünen im Kreis, soll sich das schleunigst ändern. Doch es gibt da ein Problem.

Im Jahr 2030 soll sämtlicher Strom, der im Kreis Ahrweiler genutzt wird, aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Angesichts von nur neun Windkraftanlagen, die sich innerhalb der Kreisgrenzen drehen, stellt sich die Frage, ob dieses Ziel einzuhalten ist.







Artikel teilen

Artikel teilen