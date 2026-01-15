Landtagswahl am 22. März Grüne und BSW nominieren Direktkandidaten für Ahrweiler Johannes Kirsch 15.01.2026, 13:00 Uhr

i Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen ist verstrichen. Somit steht fest, welche Direktkandidaten bei der Landtagswahl am 22. März antreten werden – auch im Kreis Ahrweiler. Zwei weitere Bewerber werfen ihren Hut in den Ring.

Zwei Parteien haben nach langer Suche doch noch Wahlkreiskandidaten für den Ahrkreis gefunden. Die Grünen gehen im Wahlkreis 13 (Remagen/Sinzig) mit der Remagenerin Bettina Fellmer ins Rennen. Die 63-jährige Ingenieurin der Landschaftsplanung ist Fraktionssprecherin ihrer Partei im Remagener Stadtrat.







