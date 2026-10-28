Nach Brief von Weigand an Merz
Grüne im Kreis Ahrweiler stellen sich hinter Landrätin
Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen als auch der Kreisverband seien irritiert von den Angriffen auf Landrätin Cornelia W
Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen als auch der Kreisverband seien irritiert von den Angriffen auf Landrätin Cornelia Weigand, sagen Birgit Stupp (rechts) und Mathias Heeb, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Ahrweiler.
Rocco Schwarz

Einige Fraktionen im Ahrweiler Kreistag hatten Landrätin Cornelia Weigand bei ihrem offenen Brief an Merz einen Alleingang vorgeworfen. Sie habe auch darüber nicht informiert. „Das ist falsch“, erklären nun die Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen.

Lesezeit 3 Minuten
Harte Worte aus der Politik hatte die Landrätin des Kreises Ahrweiler für ihren offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz einstecken müssen. Nun stellt sich eine Fraktion im Kreistag klar hinter Cornelia Weigand. „Sowohl wir als Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen als auch der Kreisverband mit mehr als 300 Parteimitgliedern sind ausgesprochen irritiert, in welcher Form die Landrätin angegriffen wird und so die berechtigten Forderungen ...
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