Einige Fraktionen im Ahrweiler Kreistag hatten Landrätin Cornelia Weigand bei ihrem offenen Brief an Merz einen Alleingang vorgeworfen. Sie habe auch darüber nicht informiert. „Das ist falsch“, erklären nun die Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen.
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Harte Worte aus der Politik hatte die Landrätin des Kreises Ahrweiler für ihren offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz einstecken müssen. Nun stellt sich eine Fraktion im Kreistag klar hinter Cornelia Weigand. „Sowohl wir als Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen als auch der Kreisverband mit mehr als 300 Parteimitgliedern sind ausgesprochen irritiert, in welcher Form die Landrätin angegriffen wird und so die berechtigten Forderungen ...