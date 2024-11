Die Kreisverbände Ahrweiler und Mayen-Koblenz von Bündnis 90/Die Grünen haben in einer gemeinsamen Wahlversammlung Verena Örenbas als Direktkandidatin für die Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis 197 mit großer Mehrheit gewählt.

Örenbas ist Juristin und Bundesgeschäftsführerin eines großen, gemeinnützigen deutschen Verbands. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion Bad Breisig und Mitglied des Kreistags. Von September 2022 bis September 2024 war sie Sprecherin des Kreisverbands Ahrweiler.

„Bin bereit, dafür zu kämpfen“

Örenbas möchte sich vor allem für den Klimaschutz, eine nachhaltige Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie die Förderung von bezahlbarem Wohnraum einsetzen, heißt es in der Mitteilung des Kreisverbands Ahrweiler. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Mitglieder und auf die Herausforderung, unsere Region und unsere Werte in Berlin zu vertreten. Wir stehen vor entscheidenden politischen Weichenstellungen, und ich bin bereit, dafür zu kämpfen, dass wir diese in Richtung einer sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Zukunft stellen“, so Örenbas.

“Starke Stimme der Region"

„Wir freuen uns sehr, Verena Örenbas als starke Stimme für unsere Region und unsere grünen Ziele ins Rennen zu schicken. Sie verbindet Fachkompetenz mit persönlichem Engagement und hat stets ein offenes Ohr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Wir sind überzeugt, dass sie eine hervorragende Wahl für die Vertretung unseres Wahlkreises im Bundestag ist“, sagt Claudia Schmitz, Sprecherin des Kreisverbands Ahrweiler.

„Wir gratulieren Verena Örenbas zu ihrer Nominierung als Kandidatin für die kommende Bundestagswahl. Sie bringt nicht nur fachliche Expertise mit, sondern überzeugt auch durch ihr unermüdliches Engagement und ihre Leidenschaft für unsere Ziele. Verena steht für die grünen Kernthemen wie soziale Gerechtigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sowie eine nachhaltige Zukunft. Ihre Nähe zu den Menschen und ihr Einsatz für lokale Anliegen machen sie zur idealen Kandidatin für unseren Wahlkreis“, betont Maik Krüger, Sprecher des Kreisverbandes Mayen-Koblenz.