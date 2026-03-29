Hochwasserschutz an der Ahr
Gründung eines Gewässerzweckverbandes dauert weiter an
Das Kreishaus in Ahrweiler: Im Kreis Ahrweiler bleibt die Gründung eines Gewässerzweckverbandes ein anhaltendes Thema.
Das Kreishaus in Ahrweiler: Im Kreis Ahrweiler bleibt die Gründung eines Gewässerzweckverbandes ein anhaltendes Thema.
Hilko Röttgers

Es dauert noch, bis der Kreis Ahrweiler einen Gewässerzweckverband gründen wird. Nachdem die Grafschaft aktuell nicht mitziehen will, knüpft Adenau den Beitritt an Bedingungen. Und es fehlt noch grünes Licht von der ADD.

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Eigentlich sollte in der jüngsten Sitzung des Kreistags am vergangenen Freitag der geplante Gewässerzweckverband (GZV) Landkreis Ahrweiler gegründet werden, doch bereits im Vorfeld der Sitzung zeichneten sich Probleme ab. Zum einen fehlte bisher noch die Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zur Verbandssatzung, zum anderen spielen nicht alle Gebietskörperschaften im Kreis mit.

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Kreis AhrweilerHochwasser

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