Neueröffnung für Weinliebhaber Großstadtflair erleben in Babsy’s Weinbar in Ahrweiler Thomas Weber 28.01.2026, 05:00 Uhr

i Auf Babsy’s Weinbar stoßen Jonas Wirtz (von links), Janek Koch und Michael Schumacher an. Thomas Weber

Mit Babsy’s Weinbar hat in Ahrweiler ein gastronomisches Angebot mit Großstadtvorbild eröffnet. Viele offene Weine, durch die sich die Gäste hindurchprobieren können. Ein Konzept, das es so im Kreis bisher kaum gibt.

Richtige Weinbars sind im Ahrtal Mangelware. Es gibt zwar bei Winzern und Weingütern Möglichkeiten, deren Produkte zu verkosten. Wer sich aber einen Überblick verschaffen möchte, braucht eine Bar, die auf dieses Angebot ausgerichtet ist. Und eine solche hat jetzt in Ahrweiler neu eröffnet.







