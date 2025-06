Großes Schützenfest in Ahrweiler startet am 15. Juni

In Ahrweiler steht das große Schützenfest an. Dabei wird nicht nur der Junggesellenschützenkönig ermittelt, sondern es steht auch eine Besonderheit an, die so nur alle drei Jahre stattfindet. Wir haben das Programm zusammengefasst.

Im historischen Stadtteil Ahrweiler fiebern die Menschen – vor allem aber die Mitglieder der Schützengesellschaften – großen Festtagen entgegen. Denn am kommenden Sonntag, 15. Juni, ermitteln sowohl die St. Sebastianus Bürgerschützen wie auch die St. Laurentius Junggesellen-Schützen ihre neuen Schützenkönige und damit die Nachfolger von Bürgerkönig Jürgen Schmitz und Junggesellenkönig Justin Büch. Während die Junggesellenmajestäten alljährlich wechseln, ist ein neuer Bürgerschützenkönig in der Rotweinstadt etwas nicht Alltägliches. In der Regel wird die Majestät der Bürgerschützen nur alle drei Jahre ermittelt.

Historischer Trinkzug geht bis in die Morgenstunden

Nicht nur wegen der beiden parallel in der Quarzkaul zwischen Kalvarienberg und Maibachfarm stattfindenden Wettschießen, die am Sonntag um 15 Uhr beginnen sollen, sprechen die Schützen von einem „Großen Schützenfest.“ Im Jahr eines neuen Bürgerschützenkönigs wird von den Musikanten der beiden Schützengesellschaften auf dem Ahrweiler Marktplatz auch das Zeremoniell des „Großen Zapfenstreichs“ aufgeführt. Das passiert am Samstag ab 19 Uhr. Viel gravierender aber ist das, was nach dem Einzug der neuen Majestäten am Sonntag in die Stadt folgt: der Historische Trinkzug.

i Gut 100 Mal heißt es für die Schützen beim historischen Triunkzug, die Gläser zu leeren. Thomas Weber

Dabei ziehen rund 700 Bürger- und Junggesellenschützen in Fünfer-Rotten durch die Stadt, stellen ihre neuen Könige vor und erhalten von der Bevölkerung einen Schluck Wein, den sogenannten Ehrentrunk. Das geschieht auch in diesem Jahr an gut 100 Ausschankständen vor Häusern und Geschäften, diese heißen im Volksmund „Altärchen.“ Hinter den Altärchen warten die Gastgeber, schenken den vortretenden Schützen in deren Gläser ein, die nach einem kurzen oder weniger kurzen „Klaaf“, also einer Art Smalltalk über Gott und die Welt, geleert werden.

Die Rotten ziehen weiter, die Gastgeber empfangen die nächsten Schützen. Ein Spektakel, dem bei gutem Wetter bis tief in die Nacht zahlreiche Schaulustige zusehen, die von einer Vielzahl an Musikkapellen unterhalten werden. Wenn die letzten Schützen des Trinkzugs an den letzten Altärchen kurz vor dem Ahrtor ankommen, geht es schon mit großen Schritten auf die Morgendämmerung zu. Der Weg des Zugs führt in diesem Jahr durch die Niederhut, über den Kistenmarkt, Altenbaustraße, Johanniswall und Oberhut zum Finale in die Ahrhut.

Die „Nacht der Nächte“ kann kommen

Weil im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe von 2021 derzeit die Niederhutstraße, in der der Trinkzug startet, neu aufgebaut wird, ist es den Schützen wichtig, die Baustelle bei Tageslicht zu passieren und nicht erst mit Anbruch der Dunkelheit zu starten. Aus diesem Grund werden die Wettschießen am Nachmittag früh beginnen, um 18 Uhr sollen die neuen Majestäten durch das Ahrtor in die Altstadt einziehen, um 19.30 Uhr sollen die ersten Schützen am ersten Altärchen vortreten.

i Das Salutschießen an Fronleichnam geht manchem Zuschauer durch Mark und Bein. Thomas Weber

Was den Schützen entgegenkommt, ist die aktuelle Baustellenplanung. Demnach soll die Niederhutstraße vom Niedertor bis zum Altenheim Maria-Josef fertig sein. Von dort an soll die Straße in Durchgangsbreite ebenfalls fertig sein. Um auch Gastgebern auf dem Katharinenplatz die Möglichkeit des Kredenzens zu geben, wird ein sicherer Wechsel auf die andere Straßenseite eingerichtet. „Auf demselben Weg kehren die Schützen dann wieder zurück auf die Südseite der Niederhut, um weiterzugehen. Diese Situation der Baustelle wird dann bis zur Schulhofstraße fortgeführt. Ab Schulhofstraße ist die Niederhut dann wieder normal begehbar“, berichtet der Hauptmann der Bürgerschützen, Jürgen Knieps, über die Planungen der ausführenden Bauunternehmen. Demnach scheint der von den Ahrweiler Schützen viel gepriesenen „Nacht der Nächte“ nichts entgegenzustehen.

Entstehungszeitraum des Trinkzuges ist nicht geklärt

Seit wann es das Brauchtum des Historischen Trinkzugs gibt, ist nicht ganz klar. Recherchen im Stadtarchiv deuten auf das späte 15. Jahrhundert hin. Dass die Quellenlage so dürftig ist, kann damit zu tun haben, dass der Trinkzug keine Veranstaltung der Schützen ist, ergo existieren keine alten Rechnungsbelege. Der Trinkzug war und ist eine Veranstaltung der Bürgerschaft für die Schützen.

Es geht weiter mit dem Zapfenstreich

Nach zwei Tagen Pause geht es für die Schützen am Mittwochabend, 18. Juni, ab 19.30 Uhr mit dem Zapfenstreich auf dem Marktplatz weiter, ehe der darauffolgende Donnerstag den nächsten Höhepunkt bildet. Schon in aller Frühe startet die Reveille, der musikalische Weckruf, untermalt mit Böllerschüssen. Diese sind auch den ganzen Morgen zu hören, wenn alle drei Ahrweiler Schützengesellschaften die Fronleichnamsprozession begleiten. Die kirchlichen Feiern dieses Hochfestes gehen am Mittag in weltliche Feiern mit Salutschüssen und Stechschrittparaden auf dem Marktplatz weiter. Wenn am späten Nachmittag die Bürgerschützen zum Umzug durch die Stadt antreten, stellen die Junggesellen-Schützen ihre Majestät in Walporzheim vor. Freitags endet dann der Festreigen für die Bürgerschützen, die ihre Marschierkünste nach einer heiligen Messe ab 18.30 Uhr unter Beweis stellen. Den Abend rundet ein interner Festball ab.

i Bis tief in die Nacht wird an den Altärchen der Ehrentrunk gereicht. Thomas Weber

Für die Junggesellen-Schützen geht es am Samstag, 21. Juni, weiter. Einem Festhochamt um 9 Uhr in der Frühe folgt um 11 Uhr ein öffentlicher Festkommers am Ahrtor. Um 19 Uhr wird dann letztmalig auf dem Marktplatz paradiert, ehe im Festzelt am Ahrtor der Schützenball steigt und pünktlich um Mitternacht endet. Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Juni, feiern dann die jüngsten Ahrweiler Schützen, nämlich die Aloisiusjugend, ihr Schützenfest. Auch sie ermitteln Samstag ab 11 Uhr auf dem Schulhof der Aloisius-Grundschule einen eigenen Schützenkönig.