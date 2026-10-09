Ein Oberleitungsschaden kurz vor dem Halt Remagen hat am Donnerstagnachmittag für weitreichendes Bahnchaos gesorgt. Reisende mussten evakuiert werden, Bahnstreckenabschnitte waren verwaist, Züge fielen aus, Ersatzbusse fuhren. Ein Erfahrungsbericht.
Lesezeit 6 Minuten
Plötzlich rumst es von oben, gleich mehrfach. „Was war das?“, ruft ein Bahnreisender durch den RE5. Der Zug bremst direkt und hält an – wenige Hundert Meter vor dem nächsten Halt Remagen. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. Es ist 15.15 Uhr am Donnerstagnachmittag.