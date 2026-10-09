Oberleitungsschaden in Remagen Großes Bahnchaos: Reisende werden aus dem RE5 evakuiert Lars Tenorth 09.10.2026, 08:54 Uhr

i Eine Oberleitungsstörung kurz vor dem Halt Remagen sorgt am Donnerstagnachmmitag für eine Evakuierung des RE5, der aus Richtung Wesel nach Koblenz unterwegs war. Lars Tenorth

Ein Oberleitungsschaden kurz vor dem Halt Remagen hat am Donnerstagnachmittag für weitreichendes Bahnchaos gesorgt. Reisende mussten evakuiert werden, Bahnstreckenabschnitte waren verwaist, Züge fielen aus, Ersatzbusse fuhren. Ein Erfahrungsbericht.

Plötzlich rumst es von oben, gleich mehrfach. „Was war das?“, ruft ein Bahnreisender durch den RE5. Der Zug bremst direkt und hält an – wenige Hundert Meter vor dem nächsten Halt Remagen. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. Es ist 15.15 Uhr am Donnerstagnachmittag.







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