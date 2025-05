Drei attraktive Strecken bietet der traditionelle Wandertag zur Dreifaltigkeitskapelle auf dem Herchenberg an Christ Himmelfahrt. Auch für Verpflegung und Unterhaltung sorgen die Wegepaten des „Vulkan- und Panoramawegs“ Burgbrohl ab 9 Uhr.

Am Donnerstag, dem 29. Mai 2025 – an dem Tag ist zugleich Christi Himmelfahrt und Vatertag – veranstalten die Wegepaten des „Vulkan- und Panoramawegs“ Burgbrohl den traditionellen Wandertag zur Dreifaltigkeitskapelle auf dem Herchenberg. Die malerisch im Dreiländereck der Gemeinden Gönnersdorf, Weiler und Lützingen gelegene Kapelle – im Volksmund „Kathreine Boom“ genannt – ist dessen zentraler Treffpunkt. Umgeben von der beeindruckenden Natur der Vulkaneifel bieten sich hier ideale Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Tag mit Familie oder Freunden.

Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend sorgt ein geselliger Frühschoppen für einen stimmungsvollen Auftakt in die Wanderung. Sitzgelegenheiten stehen ausreichend zur Verfügung, und der Ort bietet Gelegenheit zum Austausch mit anderen Naturfreunden.

Drei Wanderrouten stehen zur Auswahl

Ab 10 Uhr starten drei individuell begehbare, gut ausgeschilderte Wanderroute, darunter eine Sieben-Kilometer-Strecke für gemütliche Spaziergänger und Familien. Mittelschwer ist die Strecke über zehn Kilometer, die eine Verpflegungsstation im Gemeindehaus bietet. Ganze 15 Kilometer geht es über den Vulkan- und Panoramaweg mit Stopps unter anderem am Schloss Burgbrohl und im Landgasthaus Rothbrust.

Die Landschaft entlang der Wege zeigt die Vielfalt der Region, von sanften Höhenzügen über Wälder bis hin zu weiten Ausblicken ins Brohltal. Die Wanderstrecken verlaufen teilweise über naturnahe Wege und bieten immer wieder reizvolle Fotomotive. Weitere Informationen zur langen Route gibt es im Internet unter www.vulkan-panoramaweg.de

Genuss und Information an der Kapelle

Ab 12 Uhr gebe es an der Kapelle ein reichhaltiges Kuchenbuffet, ab 10 Uhr sei die Verpflegungsstation in Gönnersdorf geöffnet, erklären die Veranstalter vorab. Zusätzlich informiert ein Stand der Wegepaten über das Wanderwegenetz, Pflegearbeiten und ehrenamtliches Engagement. Auch spontane Gespräche mit Wanderfreunden sorgen für ein geselliges Miteinander. Ein offizielles Veranstaltungsende gibt es nicht. Gäste können den Tag individuell ausklingen lassen und die besondere Atmosphäre genießen. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in reduzierter Form statt.

Die Anreise ist mit Auto oder ÖPNV möglich. Aus dem Brohltal über die B412 zum Industriegebiet Scheid, Abzweig Richtung Abfallwirtschaftszentrum, Parkplätze gibt es am Waldweg. Aus dem Vinxtbachtal über Gönnersdorf geht es zum Frauenbergerhof/Herchenberg. Auch hier stehen Parkflächen bereit. Alle Wege sind gut ausgeschildert.

i Vom Vulkan-und-Panoramaweg eröffnen sich immer wieder atemberaubende Blicke über das Brohltal und die östliche Vulkaneifel. Martin Ingenhoven

Zudem verkehrt der historische Vulkan-Express (Bedarfshaltestelle Burgbrohl-Weiler) zwischen Brohl-Lützing und Engeln. Auch die Buslinie 800 fährt planmäßig in die Region. Fahrzeiten unter www.vulkan-express.de