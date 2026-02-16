Karneval im Kreis Ahrweiler
Großer Verbandsgemeindesonntagszug zieht durch Adenau
Adenau: Das elfte Regiment, mit Standarte und Regimentskanone.
Werner Dreschers

Jeck wurde es am Karnevalssonntag auch in der Eifelstadt Adenau. Hier zog der Verbandsgemeindesonntagszug durch die Straßen. Dabei wurde es sogar politisch: Eine Gruppe nahm die Raser aufs Korn, die seit Jahren in und um Adenau für Frust sorgen.

Höhepunkt im Karneval der Verbandsgemeinde Adenau ist alljährlich der Karnevalsumzug durch Adenau. Nach einem faszinierenden Sitzungskarneval vereinten sich noch einmal sämtliche karnevalistische Fraktionen, um mit geballter Kraft zu zeigen „Wir können Karneval!

