Es gibt eine Ausweichoption Großer Parkplatz am Neuenahrer Bahnhof fällt bald weg Jochen Tarrach 11.10.2025, 08:00 Uhr

i Mit dem großzügigen Parken auf dem Platz südlich des Bahnhofes in Bad Neuenahr wird es in absehbarer Zeit vorbei sein. Die Fahrzeuge müssen dann ins Zentrum-Parkhaus-Moses ausweichen. Jochen Tarrach

Wer bislang am Neuenahrer Bahnhof geparkt hat, schaut bald in die Röhre. Der öffentliche Parkplatz südlich des Bahnhofs wird bald zu einer Lagerfläche für Baumaterial. Doch die Stadt hat eine Lösung für Parkplatzsuchende parat.

Bereits mit der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bad Neuenahr hat der Stadtrat vor Jahren beschlossen, das Bauensemble rund um das historische Bahnhofsgebäude durch ein weiteres Gebäude zu vervollständigen. Auf dem großen ovalen Platz südlich des Bahnhofes zwischen der Hauptstraße und dem Busbahnhof, der heute als Parkplatz genutzt wird, soll ein schmuckes neues Geschäfts-, Büro- und Wohngebäude entstehen.







