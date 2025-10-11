Wer bislang am Neuenahrer Bahnhof geparkt hat, schaut bald in die Röhre. Der öffentliche Parkplatz südlich des Bahnhofs wird bald zu einer Lagerfläche für Baumaterial. Doch die Stadt hat eine Lösung für Parkplatzsuchende parat.
Bereits mit der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bad Neuenahr hat der Stadtrat vor Jahren beschlossen, das Bauensemble rund um das historische Bahnhofsgebäude durch ein weiteres Gebäude zu vervollständigen. Auf dem großen ovalen Platz südlich des Bahnhofes zwischen der Hauptstraße und dem Busbahnhof, der heute als Parkplatz genutzt wird, soll ein schmuckes neues Geschäfts-, Büro- und Wohngebäude entstehen.