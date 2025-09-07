Es ist ein ungewöhnliches Jubiläum für ein Unternehmen: Die Schreinerei Karl Kindler hat ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Jubiläumsempfang kamen zahlreiche Gratulanten.

Volles Haus am Samstag in der Schreinerei Karl Kindler in Bad Breisig: Zahlreiche Gäste, darunter auch prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft, waren gekommen, um dem Familienbetrieb zu einem besonderen Jahrestag zu gratulieren. Die Schreinerei Karl Kindler feiert ihr 150-jähriges Bestehen.

i Zahlreiche Gäste feierten 150 Jahre Schreinerei Kindler. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Das Unternehmen wird aktuell in fünfter Generation von Inhaber Stephan Kindler geführt und hat 13 Mitarbeiter. Gegründet wurde die Bad Breisiger „Schreinerdynastie“ 1875 von Anton Alois Kindler, als sich dieser in der Schmittgasse selbstständig machte. Es folgten Anton Josef Kindler, Namensgeber Karl Kindler sowie Herbert und schließlich Stephan Kindler.

Neben dem Jubiläumsempfang am Samstagvormittag hatten Interessierte am Samstagnachmittag auch die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Denn anlässlich des stolzen Geburtstags der Schreinerei Karl Kindler gab es einen Tag der offenen Tür.