Oldtimer bewundern Großer Andrang zur Ahr-Rotwein-Klassik in Ahrweiler Jochen Tarrach 29.06.2026, 11:00 Uhr

i Anfahrt durch die Oberhut zum Start auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Jochen Tarrach

Die Ahr-Rotwein-Klassik hat erstmals seit Jahren wieder im Ahrtal stattgefunden. Nach der Flut war der Ahr-Automobil-Club mit dem Event in den Westerwald ausgewichen. Am Sonntag kamen nun zahlreiche Zuschauer, um das Oldtimer-Spektakel zu verfolgen.

Vier Jahre hat man den Ahr-Automobil-Club (AAC) Bad Neuenahr von 1924 mit seiner Vorzeigeveranstaltung, der Ahr-Rotwein-Klassik, nicht mehr im Ahrtal gesehen. Die Straßenverhältnisse nach der großen Flut von 2021 hatten es nicht zugelassen. Nun aber ist der renommierte Club in seiner Heimat zurück.







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