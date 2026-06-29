Die Ahr-Rotwein-Klassik hat erstmals seit Jahren wieder im Ahrtal stattgefunden. Nach der Flut war der Ahr-Automobil-Club mit dem Event in den Westerwald ausgewichen. Am Sonntag kamen nun zahlreiche Zuschauer, um das Oldtimer-Spektakel zu verfolgen.
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Vier Jahre hat man den Ahr-Automobil-Club (AAC) Bad Neuenahr von 1924 mit seiner Vorzeigeveranstaltung, der Ahr-Rotwein-Klassik, nicht mehr im Ahrtal gesehen. Die Straßenverhältnisse nach der großen Flut von 2021 hatten es nicht zugelassen. Nun aber ist der renommierte Club in seiner Heimat zurück.