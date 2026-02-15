Jeck im Kreis Ahrweiler Großer Andrang beim Heimersheimer Zoch Thomas Weber 15.02.2026, 09:43 Uhr

i Rappelvolle Straße in Heimersheim. Thomas Weber

Am Karnevalssamstag findet traditionell einer der Höhepunkte des Karmevals im Kreis Ahrweiler statt: Der Heimersheimer „Zoch“ zieht durch die Straßen. Auch in diesem Jahr waren mehr als 50 Gruppen mit dabei.

Tausende Narren feierten am Samstag einmal mehr den Heimersheimer Karnevalszug, den wohl größten seiner Art im Ahrkreis. Und der ist weit mehr als ein Stelldichein der Heimersheimer Vereine und Karnevalisten, von überall her kommen Gruppen, um beim stimmungsvollen Lindwurm durch den Ort dabei zu sein.







Artikel teilen

Artikel teilen