Benefizkonzert stand an
Großer Abend der Lieder in Adenau für Kinderkrebshilfe
Der Projektchor mit Mitgliedern des Kirchenchores Nürburg/Meuspath, des Kirchenchores Leienkaul-Maria-Martental und dem Chor 2000 unter Leitung von Monika Meyer.
Werner Dreschers

Der Abend der Lieder in Adenau hat inzwischen Tradition. Seit 25 Jahren kommen zahlreiche Chöre zusammen und geben ein Konzert für den guten Zweck. Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe Bonn zugute.

Vollbesetzt war die Veranstaltung in der Graf-Ulrich-Halle in Nürburg zugunsten der Kinderkrebshilfe Bonn. Seit 25 Jahren singen Chöre für den guten Zweck. Die Organisation oblag dem Kirchenchor Nürburg/Meuspath. Souverän moderierte Linda Schüssler im Sinne ihres verstorbenen Gatten Reinhold Schüssler, dem Gründer der Benefizkonzerte.

