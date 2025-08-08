Die Wand für Heimersheim kommt: Momentan laufen die Arbeiten, damit die 700 Meter lange Spundwand bis spätestens Ende November fertig ist. Denn kurz danach soll die Bahn dort wieder fahren. In Heimersheim ist daher schweres Gerät im Einsatz.

In Heimersheim läuft derzeit der Bau der großen Schutzwand an, die den Bahndamm der Ahrtalbahn stützen und die B266 gegen Hochwasser absichern soll. Noch bis zum 30. November haben die Vertragsfirmen Zeit, die geplante rund 700 Meter lange Spundwand entlang der Engstelle der Ahr im Bereich des alten Heimersheimer Bahnhofs zu setzen. Das sieht der Zeitplan vor, der wegen der Ankündigung der Ahrtalbahn, im Dezember wieder fahren zu wollen, eng getaktet ist. Das Hochwasser hat es 2021 gezeigt: Die Engstelle des Flussbettes an dieser Stelle kann so nicht bleiben.

Auf der südlichen Seite verläuft die vierspurige B266, auf der nördlichen Seite die zweigleisige Bahnstrecke der Ahrtalbahn, aber derzeit nur mit einem Gleis, und zusätzlich auch die Landskroner Straße mit einem Fußweg. Eine Verbreiterung des Flussbettes findet nun auf der nördlichen Seite entlang der Landskroner Straße statt. Da der Bahnsteig des ehemaligen Bahnhofes inzwischen abgebaut und der Haltepunkt nach Lohrsdorf verlegt wurde, konnte die Trasse des südlichen Gleises um rund sieben Meter nach Norden verlegt werden.

Spundwand sichert die Straße und die Bahntrasse, wenn die Ahr breiter ist

Die Zeit drängt, noch in diesem Jahr soll die Ahrtalbahn wieder rollen und die notwendigen Oberleitungsmasten für die Elektrifizierung müssen noch gesetzt werden. Mit schwerem Gerät angerückt sind deshalb die von der DB Infra-Go AG in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung beauftragten Firmen, um mit dem Bau der Spundwand zu beginnen. Sie ist notwendig, um die Ahr von der Einmündung des Heppinger Baches bis zum Bahnsteigende des neuen Haltepunktes Heimersheim-Lohrsdorf verbreitern zu können und trotzdem die ehemals vierspurige B266 sowie die zweispurige Bahntrasse abzusichern.

i Schon seit Tagen ist das schwere Bohrgerät vom Typ LB30 am Ahrufer im Einsatz, um den Boden für das Einpressen der geplanten Spundbohlenwand vorzubereiten. Jochen Tarrach

Derzeit sind zahlreiche Traktoren unterwegs, um das von den Baggern vorbereitete Material für die notwendige Bauebene entlang der bisher nur einspurigen Bahntrasse an Ort und Stelle zu bringen. Diese Ebene ist notwendig, um auf dem instabilen Flussufer mit schweren Fahrzeugen und noch schwereren Großbohrgeräten und Rammen sicher arbeiten zu können. Im Einsatz ist nahe der Brücke Kloster-Prüm-Straße derzeit ein schweres mobiles Bohrgerät vom Typ LB30, erkennbar an seinen hohen Aufbauten. Es kann bis in eine Tiefe von rund 70 Meter mit maximal einem Durchmesser von 3,4 Metern bohren.

i Noch endet hier am Haltepunkt Heimersheim-Lohrsdorf das zweite Gleis, aber bald soll es auch zweispurig weitergehen. Jochen Tarrach

Ahrtalbahn fährt dann zweispurig

Solche Ausmaße haben die Bohrungen hier nicht, sie dienen lediglich der Bodenvorbereitung für das Einrammen oder Einpressen der Spundbohlenwand. Diese soll von einer Ramme vom Typ RG19 rund 20 Meter tief in den Boden eingepresst werden können. Im Boden befestigt soll die Wand selbst bei extremem Hochwasser gegen Unterspülung gesichert sein und den Druck des entstehenden Bahndamms und der fahrenden Ahrtalbahn auf der anderen Seite auffangen. Es werden nur wenige Meter Raum für den bisher eingleisigen Bahndamm hinzukommen, aber das reicht für ein zweites Gleis. Alles, was an zur Sicherheit mit Folien abgedecktem Erdreich gegenüber der Baustraße zu sehen ist, dient später als Füllmaterial oder wird abgefahren.