GSP feiert 50-Jähriges Große Politik kommt im Neuenahrer Rathaus aufs Tableau Jochen Tarrach 22.10.2026, 16:30 Uhr

i GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer konnte zur Jubiläumsfeier im großen Sitzungssaal des Rathauses zahlreiche Gäste begrüßen. Jochen Tarrach

50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in Bad Neuenahr: Ehrenamtliche und Experten suchten im Rathaus nach Antworten zu globaler Macht, Europas Rolle und Sicherheitsfragen. Ein Abend mit prominenten Gästen und viel Diskussionsstoff.

„50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, da könnte man viel erzählen.“ So eröffnete Sektionsleiter Josef Schmidhofer am Mittwoch die Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der GSP-Sektion im voll besetzten großen Sitzungssaal des Rathauses.







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