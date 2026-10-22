50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in Bad Neuenahr: Ehrenamtliche und Experten suchten im Rathaus nach Antworten zu globaler Macht, Europas Rolle und Sicherheitsfragen. Ein Abend mit prominenten Gästen und viel Diskussionsstoff.
Lesezeit 3 Minuten
„50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, da könnte man viel erzählen.“ So eröffnete Sektionsleiter Josef Schmidhofer am Mittwoch die Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der GSP-Sektion im voll besetzten großen Sitzungssaal des Rathauses.