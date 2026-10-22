GSP feiert 50-Jähriges
Große Politik kommt im Neuenahrer Rathaus aufs Tableau
GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer konnte zur Jubiläumsfeier im großen Sitzungssaal des Rathauses zahlreiche Gäste begrüßen.
GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer konnte zur Jubiläumsfeier im großen Sitzungssaal des Rathauses zahlreiche Gäste begrüßen.
Jochen Tarrach

50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in Bad Neuenahr: Ehrenamtliche und Experten suchten im Rathaus nach Antworten zu globaler Macht, Europas Rolle und Sicherheitsfragen. Ein Abend mit prominenten Gästen und viel Diskussionsstoff.

Lesezeit 3 Minuten
„50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, da könnte man viel erzählen.“ So eröffnete Sektionsleiter Josef Schmidhofer am Mittwoch die Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der GSP-Sektion im voll besetzten großen Sitzungssaal des Rathauses.
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