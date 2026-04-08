Renovierungsende und Jubiläum Große Feier in Neuenahrer Rosenkranzkirche am Sonntag Jochen Tarrach 08.04.2026, 15:00 Uhr

i Am 1. September 1901, also vor 125 Jahren, wurde in der neuen Rosenkranzkirche der erste Gottesdienst gefeiert. Jochen Tarrach

125 Jahre Rosenkranzkirche und der Abschluss der Renovierung nach der Flutkatastrophe: In Bad Neuenahr steht am Sonntag ein Festakt an, der das Gotteshaus in neuem Licht erscheinen lässt. Führungen versprechen überraschende Einblicke.

125 Jahre Rosenkranzkirche Bad Neuenahr und ein Festakt zum Abschluss der Restaurierung nach der Flut: Das ist ein besonderes Jubiläum und zugleich ein symbolischer Neubeginn, der in der Kurstadt jetzt gefeiert wird. Die Kirche kann im Jahr 2026 auf ihr 125-jähriges Bestehen seit dem ersten Gottesdienst zurückblicken und gleichzeitig den erfolgreichen Abschluss der umfangreichen Restaurierungsarbeiten nach der Flutkatastrophe von 2021 feiern.







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