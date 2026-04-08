125 Jahre Rosenkranzkirche und der Abschluss der Renovierung nach der Flutkatastrophe: In Bad Neuenahr steht am Sonntag ein Festakt an, der das Gotteshaus in neuem Licht erscheinen lässt. Führungen versprechen überraschende Einblicke.
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125 Jahre Rosenkranzkirche Bad Neuenahr und ein Festakt zum Abschluss der Restaurierung nach der Flut: Das ist ein besonderes Jubiläum und zugleich ein symbolischer Neubeginn, der in der Kurstadt jetzt gefeiert wird. Die Kirche kann im Jahr 2026 auf ihr 125-jähriges Bestehen seit dem ersten Gottesdienst zurückblicken und gleichzeitig den erfolgreichen Abschluss der umfangreichen Restaurierungsarbeiten nach der Flutkatastrophe von 2021 feiern.