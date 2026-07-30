Befall in Sinziger Straßen Große Drüsenameise noch nicht als invasive Art gelistet Judith Schumacher 30.07.2026, 18:00 Uhr

i Eine Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) in der Nahaufnahme Uli Deck. picture alliance/dpa

Zwei Straßen in Sinzig haben Probleme mit der Großen Drüsenameise. Die Art breitet sich aus, unterhöhlt Straßen und Gebäude. Eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung zeigt: Die Art wurde noch nicht in die EU-Verordnung für invasive Arten aufgenommen.

Die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum), die dafür bekannt ist, Infrastruktur wie Straßen oder Stromkästen zu zerstören, breitet sich derzeit in Sinzig aus. Der von der Stadt hinzugezogene Entomologe und Parasitologe Reiner Pospischil geht davon aus, dass es nicht bei der riesigen Population im Bereich der Alfred-Ott-Straße bleiben wird.







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