Großeinsatz der Feuerwehr Großbrand in Adenau zerstört Baustoffmarkt Werner Dreschers 26.11.2024, 17:33 Uhr

i Die Rauchsäule des Brandes in Adenau war weithin sichtbar. Werner Dreschers

Am Dienstagvormittag ist ein Baumarkt in Adenau in Brand geraten. Die Feuerwehren waren mit rund 120 Kräften im Einsatz, Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Schreck am Dienstagmorgen: Gegen 10.30 Uhr stieg am Ortseingang von Adenau aus Richtung Ahrtal kommend eine dichte und vor allem große Rauchsäule in den Himmel. In einem an der Straße „Am Alten Wehr“ gelegenen Baumarkt hatte sich ein Brand entwickelt.

