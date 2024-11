Feuerwehreinsatz in Adenau Großbrand im Baustoffmarkt ist erfolgreich gelöscht 27.11.2024, 11:58 Uhr

i Im Industriegebiet "Am Alten Wehr" in Adenau ist am Dienstagmorgen ein Baumarkt in Brand geraten. Werner Dreschers

Gute Nachrichten in Adenau: Das Feuer in einem Adenauer Baustoffmarkt, welches am Dienstagvormittag ausgebrochen war, konnte mittlerweile erfolgreich gelöscht werden. Auch ein Teil des Gebäudes konnte vor den Flammen gerettet werden.

Aufatmen am Mittwochmorgen in Adenau: Das Feuer, das am Vortag in einem Baustoffmarkt an der Straße „Am Alten Wehr“ ausgebrochen war, ist mittlerweile gelöscht. Mehr als 180 Brandschützer der Feuerwehren aus dem Kreis Ahrweiler und aus der Vulkaneifel waren neben Einsatzkräften von Technischen Hilfswerk (THW) und DRK insgesamt bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

