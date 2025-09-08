Die Fliegerbombe am Ahrufer in Ahrweiler war Gesprächsthema Nummer eins. Unsere Zeitung fragte nach der Entschärfung noch einmal bei der Stadt und dem Kampfmittelräumdienst nach, wie Evakuierung und Entschärfung gelaufen sind.

Es war schon eine gewaltige Bombe, die in der vergangenen Woche in Ahrweiler gefunden und schließlich vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz problemlos entschärft wurde. „Noch mal gut gegangen“, war der allgemeine Tenor, als schließlich am Freitag gegen 14.30 Uhr die Sirenen ansprangen und Entwarnung gaben. Auch im Nachhinein, so sagt die Stadt, wird die Aktion als Erfolg gewertet.

80 Jahren konnten den Zündern nichts anhaben

Die amerikanische Bombe vom Typ 500 Ib GP (226 Kilogramm), allgemein als 250 Kilo-Bombe bezeichnet, war am 29. Januar 1945 innerhalb eines Luftangriffes auf Ahrweiler gefallen, in den weichen Uferbereich der Ahr eingeschlagen und wohl deshalb nicht explodiert. Die beiden Aufschlagzünder jedenfalls waren auch nach 80 Jahren noch in gutem Zustand, erklärte der Technische Leiter des Entschärfungstrupps des Kampfmittelräumdienstes, Sven Rasehorn aus Koblenz.

i So leer sieht man die Ahrhut in Ahrweiler selten. Jochen Tarrach

So hat die Entschärfung durch die Experten per Herausdrehen der Zünder nicht mehr als 15 Minuten gedauert. Doch man darf sich nicht täuschen lassen, ein Kinderspiel ist das nicht, aber die Männer des Kampfmittelräumdienstes haben das am Freitag nicht zu ersten Mal gemacht.

Trotz intensiver Kampfmittelräumung seit dem Zweiten Weltkrieg war der Blindgänger zuvor nicht gefunden worden. Auf den vorhandenen Luftaufnahmen, die einige Tage nach dem Luftangriff gemacht wurden, sind zwar zahlreiche Einschlagstellen und Explosionstrichter rund um das Ahrtor zu sehen, nicht aber die der nun aufgefundenen Bombe. Da sie auch nicht explodiert ist, wird die Ahr sicherlich die Einschlagstelle bald wieder zugeschwemmt haben. Sie muss sich dann tief im Boden hinter einem Betonklotz oder einem großen natürlichen Stein so gut versteckt haben, dass sie nicht erkannt wurde.

Bombenfund war überraschend

Bevor jetzt die Bauarbeiten zur Wiederherstellung der Carl-von-Ehrenwall-Allee begannen, wurden Ahr und Baufeld nochmals gründlich nach übersehenen Sprengkörpern untersucht, und wieder wurde zumindest dort nichts gefunden. So war es ein aufmerksamer Bauarbeiter, der sie schließlich am Dienstag vergangener Woche entdeckte. Der Schreck war natürlich groß. Die Fundstelle wurde sogleich gesichert und abgesperrt. Die folgenden Tage sorgte ein Sicherheitsdienst Tag und Nacht dafür, dass sich nicht doch ein vorwitziger Zeitgenosse der Bombe näherte.

i Genau hier am Ahrufer wurde die Bombe gefunden. Jochen Tarrach

Viele der älteren Mitbürger erinnerten sich noch an den Luftangriff vom Januar 1945 und die langen Tage und Nächte, die sie schließlich zum Schutz vor weiteren Angriffen in der „Stadt im Berg“, dem Adenbachtunnel oben in den Weinbergen verbrachten.

Mathilde Husten hat bereits im Jahr 1953 in ihrem beeindruckenden Buch „Die Stadt im Berg“ das damalige Erleben festgehalten. Wer das aber nicht selbst mehr erlebt hatte, erinnerte sich sicherlich noch an den 5. März 2017, als im Stadtgebiet von Ahrweiler nahe der Schützbahn eine ähnlich große Bombe entschärft wurde.

Entschärfungstag lief ohne Probleme﻿

Auch diesmal wieder musste in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle herum die Stadt evakuiert werden. Das bedeutete für Stadtverwaltung und Hilfskräfte aller Art ein großer Aufwand. Aber, so erklärte Franziska Duengen aus der in der Turnhalle der Aloisius-Grundschule eingerichteten zentralen Pressestelle noch am Tage der Entschärfung, dass alles gut gelaufen sei und es keine Schwierigkeiten gegeben habe.

„Die Bürger kennen das halt noch von 2017“, war auch die Ansicht von Stadtwehrleiter Markus Mandt, der mit allen Feuerwehrkräften aus Ahrweiler im Einsatz war. Selbst die Feuerwehr Ahrweiler musste komplett evakuiert werden und ihre Fahrzeuge am entfernteren Schwimmbad sicher abstellen. In der Turnhalle der Aloisius-Grundschule wurde eine vom DRK betreute Sammelstelle für alle Bürger, die nicht wussten wohin, eingerichtet, aber lediglich rund 20 Bürger kamen dorthin.