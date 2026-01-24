Gesundheitsamt informiert Grippewelle füllt die Arztpraxen im Kreis Ahrweiler Martin Ingenhoven 24.01.2026, 08:00 Uhr

i Erkältungsviren sorgen derzeit auch im Kreis Ahrweiler für einen hohen Krankenstand. Christin Klose. picture alliance / Christin Klose

Die Menschen husten und schniefen derzeit allerorts – so auch im Kreis Ahrweiler. Und die Grippewelle dauert hier länger an als sonst, wie das Kreis-Gesundheitsamt berichtet. Und die Experten geben Tipps, was Betroffene bei Grippe tun können.

Jeder kennt es. Überall schnieft und hustet es derzeit. Die Krankenstände sind hoch, und wen es noch nicht selbst erwischt hat, der kennt zumindest jemanden, der mit Erkältungssymptomen flach liegt. Hat man Glück gehabt, ist es eine gewöhnliche Erkältung, nicht selten jedoch schlägt die echte Grippe zu.







