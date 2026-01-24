Gesundheitsamt informiert
Grippewelle füllt die Arztpraxen im Kreis Ahrweiler
Erkältungsviren sorgen derzeit auch im Kreis Ahrweiler für einen hohen Krankenstand.
Christin Klose. picture alliance / Christin Klose

Die Menschen husten und schniefen derzeit allerorts – so auch im Kreis Ahrweiler. Und die Grippewelle dauert hier länger an als sonst, wie das Kreis-Gesundheitsamt berichtet. Und die Experten geben Tipps, was Betroffene bei Grippe tun können.

Lesezeit 3 Minuten
Jeder kennt es. Überall schnieft und hustet es derzeit. Die Krankenstände sind hoch, und wen es noch nicht selbst erwischt hat, der kennt zumindest jemanden, der mit Erkältungssymptomen flach liegt. Hat man Glück gehabt, ist es eine gewöhnliche Erkältung, nicht selten jedoch schlägt die echte Grippe zu.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren