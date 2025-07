Das Grillhaus Kleine Taverne in Bad Breisig hat zum ersten Mal an der Kulinarischen Woche in Bad Breisig teilgenommen. Es war allerdings auch das letzte Mal.

Das Grillhaus Kleine Taverne an der B9 in Bad Breisig hat sich seit seiner Eröffnung im Juni 2019 einen Namen gemacht und erfreut sich äußerster Beliebtheit. In diesem Jahr war das Gasthaus unter dem Motto „Modern greek flair“ erstmals bei der Kulinarischen Woche dabei – mit Erfolg.

Nach Weihnachten ist Schluss

„Wir sind sehr zufrieden. Unser Angebot wurde gut angenommen“, bilanziert Theodora Zachari, die die Kleine Taverne gemeinsam mit ihrem Mann, dem Küchenchef Theologis Kachpanis, führt. Eine weitere Teilnahme der beiden an dem beliebten Festival für Feinschmecker in der Quellenstadt wird es aber nicht geben. Denn die Inhaber wollen ihr Lokal zum Ende des Jahres schließen. An den Weihnachtsfeiertagen werden sie noch da sein. „Das sind dann aber unsere letzten Arbeitstage“, sagt Theodora Zachari.

Denn das Ehepaar hat vor, nach Griechenland zurückzukehren. Zwar ist die 36-Jährige in Deutschland im hessischen Vogelsbergkreis aufgewachsen, geboren wurde sie aber in der Nähe von Thessaloniki. Und genau dort soll es 2026 auch erst einmal hingehen. „Und dann schauen wir, wohin es uns ziehen wird. Das ist noch offen“, sagt sie. Dass es mal für die beiden zurück in die Heimat gehen wird, stand schon immer fest. Von 2008 bis 2013 hat Theodora Zachari bereits in Griechenland gelebt – direkt am Meer. Sie und ihr 39-jähriger Ehemann schätzen das Klima und den Lebensstil dort. „Und der Staat hier macht es uns von Jahr zu Jahr nicht leichter, als kleines Unternehmen selbstständig zu sein“, sagt die Inhaberin der Kleinen Taverne über Deutschland.

i Das Grillhaus Kleine Taverne an der B9 in Bad Breisig ist nach Weihnachten Geschichte. Silke Müller

Traurig indes dürften die Gäste des Grillhauses sein. Über die Jahre ist der Kundenstamm immer größer geworden. Mittlerweile reisen die Menschen auch aus Koblenz oder Bonn an, um in der Kleinen Taverne zu speisen. Dabei hatten es Theodora Zachari und Theologis Kachpanis anfangs gar nicht so leicht, ihr griechisches Restaurant in Bad Breisig zu etablieren, weil dort vorher ein Imbiss war. „Viele hatten das Bild: Imbiss bleibt Imbiss“, sagt Theodora Zachari. Aber dann kam die Corona-Pandemie, und die hat den beiden in die Karten gespielt. „Es gab ja alles nur to go, da wurde vieles ausprobiert. Das war unser Vorteil: Jeder kam vorbei“, erzählt die 36-Jährige. In dieser Zeit haben die beiden Stammgäste gewonnen, die heute noch kommen. Die sich anschließende Mund-zu-Mund-Propaganda tat dann ihr Übliches dazu.

Zwar gibt es in der Kleinen Taverne auch die Klassiker wie Bifteki, Souvlaki und Gyros, sie sind aber selbst gemacht. „Wir erhalten unser Fleisch am Stück von einem Metzger aus Spich, es wird aber von uns geschnitten und mariniert. Und auch die Gewürzmischung stellen wir selbst her“, sagt Theodora Zachari. „Wir legen Wert darauf, dass gekocht wird wie zu Hause bei Mutti“, betont sie. Will heißen: Eine fertige Gewürzmischung oder Geschmacksverstärker kommt den beiden nicht ins Essen.

Gerichte aus der Kulinarischen Woche als Tagesangebot

Womit sich das Grillhaus aber vor allem einen Namen gemacht hat, sind Lamm und frischer Fisch – ausschließlich Wildfang – am Wochenende. „Freitags kommen die Fischesser“, weiß Theodora Zachari. Und welcher Fisch es dann sein wird, erfährt auch sie erst am Freitagmorgen, wenn sie ihn aus der Metro in Koblenz abholt. Nur so viel steht fest: Er wird nicht tiefgefroren sein. „Und mit dem Vorbereiten des Lamms kommen wir kaum hinterher“, ergänzt die 36-Jährige.

„Urlaubsgeschmack, aber keine Klassiker, die es überall gibt“: So lautet das Credo von Theodora Zachari und Theologis Kachpanis. „Das macht die Kleine Taverne aus“, betont die 36-Jährige. So ist auf der Speisekarte zum Beispiel auch kretischer Dakos zu finden, der in Deutschland kaum angeboten wird. „Wir essen ihn sehr gern, deswegen haben wir ihn auf der Karte, und jeder, der ihn probiert, ist begeistert“, erzählt Theodora Zachari. Auch während der Kulinarischen Woche gab es in der Kleinen Taverne außergewöhnliche griechische Küche, etwa den Burger mit Lamm. „Der wurde sehr gut angenommen“, lautet das Fazit der 36-Jährigen. Die beiden haben übrigens beschlossen, Gerichte aus der Kulinarischen Woche weiterhin zu servieren – als Tagesangebot. Es lohne sich also vorbeizuschauen, obwohl das Festival für Feinschmecker vorüber sei, so Theodora Zachari.

„Wir kamen zufällig auf Bad Breisig.“

Theodora Zachari

Dass sie und ihr Ehemann einmal ihr Grillhaus in Bad Breisig eröffnen würden, hätten sie seinerzeit gar nicht gedacht. „Wir hatten damals schon eine Taverne mit dem gleichen Konzept in Vogelsberg“, so Theodora Zachari rückblickend. Damals hatten sie bundesweit nach kleinen Räumlichkeiten für ihr neues Restaurant gesucht. „Und da kamen wir zufällig auf Bad Breisig. Wir kannten die Stadt vorher gar nicht“, erzählt die 36-Jährige weiter. Dann hätten sie sich an Ort und Stelle alles angeschaut, seien dreimal da gewesen, um letztlich festzustellen: „Das passt alles.“

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kleine-taverne.de